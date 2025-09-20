التعادل الأول والمشاركة الأساسية الثانية.. أكرم توفيق رجل مباراة الشمال والغرافة
السبت، 20 سبتمبر 2025 - 23:45
كتب : FilGoal
تعادل الشمال القطري مع الغرافة بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم قطر.
وفاز أكرم توفيق بجائزة رجل المباراة.
وشارك لاعب الأهلي السابق طوال دقائق المباراة.
وكانت هذه مشاركة أكرم توفيق الثانية على التوالي في التشكيل الأساسي.
وظهر توفيق للمرة الأولى في الجولة الماضية أمام العربي ضمن التشكيل الأساسي، وانتهت المباراة بفوز الشمال 3-2.
فيما كنا سبق له المشاركة لدقائق في الشوط الثاني لمباريات الأهلي القطري والريان والسيلية.
التعادل هو الأول للشمال في 5 جولات، ليحتل الصدارة برصيد 13 نقطة.
ويمنح هذا التعادل فرصة لقطر للحاق بركب الصدارة إن فاز على الشحانية، حيث يحتل المركز الثاني بـ 10 نقاط من 4 مباريات.
أما الغرافة فيحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط.
