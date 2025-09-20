أموريم: الأمور دائما معقدة معنا.. وكاسيميرو يشعر بالسوء من طرده

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

يرى روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أن الأمور رفقة فريقه دائما ما تكون معقدة.

فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي بهدفين لهدف في مباراة مثيرة جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي لـ بي بي سي: "كل فوز خاصة في هذا التوقيت مهم أمام خصم كبير".

وأضاف "بدأنا المباراة بالطريقة الصحيحة، كنا عدوانيين حقا، البطاقة الحمراء ساعدتنا على السيطرة على المباراة، لكننا كنا موجودين بالفعل".

وواصل "سجلنا هدفين ثم حاولنا تعقيد الأمور مرة أخرى، الأمر دائما معقد معنا، كان يجب أن تكون المباراة مختلفة".

وتابع "طرد كاسيميرو؟ هو يشعر بأسوأ مما أشعر به، سأتمكن من نسيان الأمر قليلا بسبب الفوز، لكنه سيتألم لأنه محترف من الطراز الرفيع، لديه من الخبرة من يكفي ليعلم أن تلك اللقطة لا يجب أن تلعب بتلك الطريقة".

وأنهى حديثه قائلا: "بهذا الفوز علينا أن ننسى الشعور الجيد بالانتصار ونعود إلى الإحساس بالضرورة للفوز بالمباراة القادمة".

وتغلب مانشستر يونايتد على تشيلسي ليرفع رصيده إلى النقطة 7 ويرتقي للمركز التاسع، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 8 في المركز السادس.

شهدت المباراة إثارة كبيرة من بدايتها بعد طرد روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي، ثم طرد كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ولم يخسر مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي آخر 13 مباراة، وذلك بعدما فاز في 6 وتعادل في 7.

