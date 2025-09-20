النصر يضرب الرياض بخماسية.. والاتحاد يفوز على النجمة في الوقت القاتل

اكتسح النصر خصمه الرياض بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو (2) وجواو فيليكس (2) وكينجسلي كومان أهداف النصر.

بينما أحرز مامادو سيلا هدف الرياض الوحيد من صناعة تيدي أوكو.

ويواصل النصر الفوز تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس إذ حقق العلامة الكاملة في بطولة الدوري.

وافتتح فيليكس النتيجة مبكرا في الدقيقة السادسة ثم ضاعف كومان الفارق في الدقيقة 30.

وأضاف رونالدو الهدف الثالث بعد 3 دقائق، وتمكن فيليكس من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 49.

وقلص سيلا الفارق للرياض من صناعة تيدي أوكو في الدقيقة 51.

وأنهى رونالدو أهداف النصر في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة التاسعة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الرياض عند النقطة الثالثة في المركز الـ 13.

النجمة × الاتحاد

تمكن الاتحاد من تحقيق فوز صعب للغاية على غريمه النجمة بهدف دون رد في الجولة ذاتها.

وأحرز نجولو كانتي هدف الاتحاد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ولحق اتحاد جدة بالنصر في صدارة جدول الترتيب لكن فارق الأهداف للنصر.

ويحتل النجمة في المركز قبل الأخير بالتساوي مع الأخدود بدون رصيد من النقاط.