بنفيكا ينتصر على إيه في إس في الظهور الأول لـ مورينيو

فاز بنفيكا على منافسه إيه في إس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري البرتغالي.

وشهدت المباراة ظهور جوزيه مورينيو الأول لقيادة بنفيكا بعد 25 عاما.

وسجل جورجي سوداكوف وفانجيليس بافليديس وفرانيو إيفانوفيتش أهداف بنفيكا.

وهيمن بنفيكا بقيادة السبيشيال وان على المباراة بشكل كامل إذ استحوذ على الكرة بنسبة 63%.

وصنع فريق مورينيو 5 فرص محققين للتسجيل.

وافتتح سوداكوف التسجيل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من صناعة بافليديس.

وضاعف بافليديس النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وأنهى إيفانوفيتش أهداف بنفيكا من صناعة بافليديس أيضا في الدقيقة 64.

ووصل بنفيكا للنقطة 13 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي.

بينما توقف رصيد إيه في إس لنقطة واحدة متذيلا جدول الترتيب.

