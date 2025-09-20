كارباخال: بدايتنا للموسم مثالية.. ونقترب من تطبيق طريقة ألونسو

مدح داني كارباخال لاعب ريال مدريد بداية الموسم لفريقه بعد الفوز على إسبانيول.

وعزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني بالفوز على إسبانيول بثنائية.

وفاز ريال مدريد على إسبانيول 2-0 ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين: "أعتقد أن الفريق قدم مباراة متكاملة ضد إسبانيول، أعتقد أننا لم نعاني دفاعيا بشكل كبير".

وأضاف "ظهرنا كخصم منظم وقوي للغاية، نحن في الصدارة وأنجزنا مهمتنا".

وأنهى حديثه "لا يمكن أن نحقق أفضل من الفوز بـ 6 مباريات وتحقيق العلامة الكاملة، الشيء الجيد أننا نقترب من اللعب بالطريقة التي يريد أن يراها مدربنا، بدايتنا مثالية".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني لكن الفريق الكتالوني لديه مباراة أمام خيتافي غدا الأحد.

في المقابل توقف رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز الثالث بالدوري الإسباني.

ريال مدريد حقق 15 نقطة في 5 جولات ليحقق العلامة الكاملة.