كارباخال: بدايتنا للموسم مثالية.. ونقترب من تطبيق طريقة ألونسو

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 22:03

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

مدح داني كارباخال لاعب ريال مدريد بداية الموسم لفريقه بعد الفوز على إسبانيول.

وعزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني بالفوز على إسبانيول بثنائية.

وفاز ريال مدريد على إسبانيول 2-0 ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

أخبار متعلقة:
بصاروخي مبابي وميليتاو.. ريال مدريد يفوز على إسبانيول ويعزز صدارته ألونسو: لهذا السبب أستبدل فينيسيوس.. ومبابي مركزه مختلف ضد إسبانيول مؤتمر ألونسو: لا توجد ضمانات لعدم إشراك فالفيردي كظهير أيمن مؤتمر ألونسو: هناك شيء لم يتغير في كارباخال.. ومبابي أحد قادة الفريق

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين: "أعتقد أن الفريق قدم مباراة متكاملة ضد إسبانيول، أعتقد أننا لم نعاني دفاعيا بشكل كبير".

وأضاف "ظهرنا كخصم منظم وقوي للغاية، نحن في الصدارة وأنجزنا مهمتنا".

وأنهى حديثه "لا يمكن أن نحقق أفضل من الفوز بـ 6 مباريات وتحقيق العلامة الكاملة، الشيء الجيد أننا نقترب من اللعب بالطريقة التي يريد أن يراها مدربنا، بدايتنا مثالية".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني لكن الفريق الكتالوني لديه مباراة أمام خيتافي غدا الأحد.

في المقابل توقف رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز الثالث بالدوري الإسباني.

ريال مدريد حقق 15 نقطة في 5 جولات ليحقق العلامة الكاملة.

داني كارباخال ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني
نرشح لكم
ماريسكا: لهذا السبب استبدلت بالمر.. ونستحق ركلة جزاء ضد مانشستر يونايتد أموريم: الأمور دائما معقدة معنا.. وكاسيميرو يشعر بالسوء من طرده بنفيكا ينتصر على إيه في إس في الظهور الأول لـ مورينيو بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يقتنص التعادل أمام رين برونو: الوصول لـ100 هدف مع مانشستر يونايتد لحظة عظيمة بالنسبة لي مع الكروت الحمراء والتفوق في "أولد ترافورد".. مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي تعثر السيدة العجوز.. "هدية" يمنح هيلاس فيرونا تعادلا غاليا أمام يوفنتوس ألونسو: لهذا السبب أستبدل فينيسيوس.. ومبابي مركزه مختلف ضد إسبانيول
أخر الأخبار
ماريسكا: لهذا السبب استبدلت بالمر.. ونستحق ركلة جزاء ضد مانشستر يونايتد 48 ثاتيه | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: غياب بانزا عن المباريات لقرار فني من فيريرا 9 دقيقة | الدوري المصري
تقرير أنجولي: غياب شيكو بانزا عن الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة 24 دقيقة | الدوري المصري
التعادل الأول والمشاركة الأساسية الثانية.. أكرم توفيق رجل مباراة الشمال والغرافة 25 دقيقة | المحترفون
أموريم: الأمور دائما معقدة معنا.. وكاسيميرو يشعر بالسوء من طرده 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
النصر يضرب الرياض بخماسية.. والاتحاد يفوز على النجمة في الوقت القاتل 55 دقيقة | سعودي في الجول
بنفيكا ينتصر على إيه في إس في الظهور الأول لـ مورينيو ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يقتنص التعادل أمام رين ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513824/كارباخال-بدايتنا-للموسم-مثالية-ونقترب-من-تطبيق-طريقة-ألونسو