سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال
السبت، 20 سبتمبر 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
قاد محمد الكرداني المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة السلة، فريق أهلي طرابلس الليبي للفوز على أوتسونوميا بريكس الياباني.
وفاز أهلي طرابلس بنتيجة 87-78 على بطل اليابان، ليتأهل للعب على الميدالية البرونزية.
وسيلعب أهلي طرابلس على الميدالية البرونزية ضد فلامنجو البرازيلي.
وتقام بطولة كأس إنتركونتيننتال لكرة السلة في سنغافورة.
ويشارك أهلي طرابلس في البطولة بعدما فاز في الموسم الماضي بلقب الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL.
ورحل الكرداني عن منتخب مصر بعد المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت"، وتولى تدريب أهلي طرابلس خلفا للمدرب اللبناني فريد أبو شقرة.
نرشح لكم
كرة سلة – الفحيص الأردني يتوج بالبطولة العربية للسيدات بمشاركة ميرال أشرف كرة سلة - لخلافة أحمد عمر.. تعيين الإسباني كوينتانا مديرا فني لفريق الاتحاد كرة سلة - "يقترب من مزاملة قدوته".. الأهلي يضم يحيى خالد جوهرة الصيد لفريق الناشئين شادي طارق مديرا للتعاقدات لألعاب الصالات بالزمالك كرة سلة 3×3 – قائمة منتخب مصر للشباب للمشاركة في كأس العالم بالصين كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر ناشئات يتوج بلقب بطولة إفريقيا لأول مرة كرة سلة – منتخب مصر للناشئين ينهي بطولة إفريقيا في المركز الرابع سلة – منتخب مصر للناشئين يودع بطولة إفريقيا بالخسارة أمام كوت ديفوار