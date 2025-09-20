سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال

قاد محمد الكرداني المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة السلة، فريق أهلي طرابلس الليبي للفوز على أوتسونوميا بريكس الياباني.

وفاز أهلي طرابلس بنتيجة 87-78 على بطل اليابان، ليتأهل للعب على الميدالية البرونزية.

وسيلعب أهلي طرابلس على الميدالية البرونزية ضد فلامنجو البرازيلي.

وتقام بطولة كأس إنتركونتيننتال لكرة السلة في سنغافورة.

ويشارك أهلي طرابلس في البطولة بعدما فاز في الموسم الماضي بلقب الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL.

ورحل الكرداني عن منتخب مصر بعد المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت"، وتولى تدريب أهلي طرابلس خلفا للمدرب اللبناني فريد أبو شقرة.