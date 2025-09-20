تعثر السيدة العجوز.. "هدية" يمنح هيلاس فيرونا تعادلا غاليا أمام يوفنتوس

تعادل يوفنتوس مع منافسه هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فرانسيسكو كونسيساو هدف يوفنتوس، بينما أحرز جيفت أوربان هدف هيلاس فيرونا.

جيفت أوربان النيجيري يعني اسمه "هدية" وتمكن من إهداء فريقه تعادلا غاليا.

ويبدو أن يوفنتوس يعاني من إرهاق نتيجة اللعب في دوري أبطال أوروبا والتعادل مع بوروسيا دورتموند ومن قبله الفوز على إنتر في دربي إيطاليا 4-3 في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وافتتح كونسيساو النتيجة في الدقيقة 19 بعد صناعة من كيفرين تورام.

وحصل دوماجوي براداريتش على ركلة جزاء سددها جيفت أوربان وأحرزها.

وألغى الحكم هدفا لفيرونا في الدقيقة 69 من سوات سيردار.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت.

ووصل رصيد فيرونا للنقطة الثالثة في المركز الـ 15.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس غريمه أتالانتا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري يوم 27 المقبل.