الأهلي يطالب بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة سيراميكا

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي عن مطالبته لاتحاد الكرة بالتحقيق مع طارق مجدي حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

ونشر الأهلي عبر صفحاته الرسمية:

الأهلي يطاب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو

أرسل النادي اليوم خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بالتحقيق مع حكم تقنية الفيديو أثناء مباراة الأهلي وسيراميكا أمس في بطولة الدوري.

وأشار الخطاب إلى إصرار حكم تقنية الفيديو على عدم استدعاء حكم الساحة في 3 أخطاء مؤثرة لمصلحة الأهلي، فيما كان الاستدعاء الوحيد في خطأ للفريق المنافس.

وطالب النادي باتخاذ ما يلزم للحفاظ على ثوابت العدالة ونجاح المسابقة.

واستعاد الأهلي الانتصارات بالفوز 1-0 على سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمود حسن "تريزيجيه".

وارتقى الأهلي 6 مراكز بفضل الانتصار الذي غاب عن الفريق في آخر 3 جولات.

الفوز الثاني للأهلي جعله في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 10 نقاط في المركز الثامن وكلاهما له مباراة أقل.

الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - نادر السيد يقترب من رئاسة قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري ترتيب الدوري المصري – الزمالك في الصدارة ومفاجأة وادي دجلة الدوري المصري – نتائج الجولة السابعة ومباريات الثامنة خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر العجوز: توقعت التسجيل من ركلة جزاء.. والأهلي مختلف هذا الموسم خبر في الجول - الاستقرار على الموعد المبدئي لانتخابات النادي الأهلي التجربة السادسة في الدوري.. تامر مصطفى مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا
أخر الأخبار
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يقتنص التعادل أمام رين 10 دقيقة | المحترفون
برونو: الوصول لـ100 هدف مع مانشستر يونايتد لحظة عظيمة بالنسبة لي 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كارباخال: بدايتنا للموسم مثالية.. ونقترب من تطبيق طريقة ألونسو 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال 36 دقيقة | كرة سلة
مع الكروت الحمراء والتفوق في "أولد ترافورد".. مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعثر السيدة العجوز.. "هدية" يمنح هيلاس فيرونا تعادلا غاليا أمام يوفنتوس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يطالب بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة سيراميكا ساعة | الدوري المصري
ألونسو: لهذا السبب أستبدل فينيسيوس.. ومبابي مركزه مختلف ضد إسبانيول 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513820/الأهلي-يطالب-بالتحقيق-مع-حكم-الفيديو-في-مباراة-سيراميكا