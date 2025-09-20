الأهلي يطالب بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة سيراميكا

أعلن النادي الأهلي عن مطالبته لاتحاد الكرة بالتحقيق مع طارق مجدي حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

ونشر الأهلي عبر صفحاته الرسمية:

الأهلي يطاب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو

أرسل النادي اليوم خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بالتحقيق مع حكم تقنية الفيديو أثناء مباراة الأهلي وسيراميكا أمس في بطولة الدوري.

وأشار الخطاب إلى إصرار حكم تقنية الفيديو على عدم استدعاء حكم الساحة في 3 أخطاء مؤثرة لمصلحة الأهلي، فيما كان الاستدعاء الوحيد في خطأ للفريق المنافس.

وطالب النادي باتخاذ ما يلزم للحفاظ على ثوابت العدالة ونجاح المسابقة.

🔴 الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو 🦅 pic.twitter.com/RiNX5ln0rk — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) September 20, 2025

واستعاد الأهلي الانتصارات بالفوز 1-0 على سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمود حسن "تريزيجيه".

وارتقى الأهلي 6 مراكز بفضل الانتصار الذي غاب عن الفريق في آخر 3 جولات.

الفوز الثاني للأهلي جعله في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 10 نقاط في المركز الثامن وكلاهما له مباراة أقل.