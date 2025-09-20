ألونسو: لهذا السبب أستبدل فينيسيوس.. ومبابي مركزه مختلف ضد إسبانيول

ريال مدريد ضد مايوركا

شرح تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد سبب استبدال فينيسيوس جونيور لاعب الفريق باستمرار في المباريات.

وعزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني بالفوز على إسبانيول بثنائية.

وفاز ريال مدريد على إسبانيول 2-0 ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفوز مستحق وسيطرنا على المباراة دون أي ضغط أو توتر".

وأضاف "استبدال فينيسيوس جونيور باستمرار؟ لم يسجل هدفا ربما كان علي الانتظار قليلا لاستبداله لاحقا، المباراة كانت تتعلق باستعادة السيطرة وكنا بحاجة إلى لاعبين جدد، ما زال أمامنا العديد من المباريات".

وتابع "غضب فينيسيوس بعد الاستبدال يحدث للجميع حتى فرانكو ماستانتونو كان غاضبا، لكن أنا سعيد بأداء الثنائي".

وواصل "جود بيلينجهام وأردا جولر قادران على اللعب في مراكز متشابهة، بإمكانهما اللعب معا وهذا ما أفكر فيه ومن المحتمل أن أجمعهما معا".

وأكمل "نعمل على التسديدات من مسافات بعيدة؟ اللاعبون هم من يسددون، إنه حل جيد ضد المنافسين من هذه النوعية".

وأنهى حديثه "لعب كيليان مبابي أمام إسبانيول كصانع ألعاب وهو دور مختلف عن المهاجم الثاني، وكان عليه مسؤولية التواجد بالقرب من لاعبي الوسط، مبابي يعرف ما يجب عيه فعله".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني لكن الفريق الكتالوني لديه مباراة أمام خيتافي غدا الأحد.

في المقابل توقف رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز الثالث بالدوري الإسباني.

ريال مدريد حقق 15 نقطة في 5 جولات ليحقق العلامة الكاملة.

فينيسيوس جونيور تشابي ألونسو كيليان مبابي ريال مدريد إسبانيول
