خبر في الجول - نادر السيد يقترب من رئاسة قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري

يقترب نادر السيد من تولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري.

ورحل إمام محمدين عن مهمة رئاسة قطاع الناشئين بنادي الاتحاد بعدما تقدم باستقالته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادر السيد يقترب من رئاسة قطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى خلفا لإمام محمدين.

كما سيتم تكوين فريق رديف للفريق الأول وسيكون نادر السيد مديرا فنيا لهذا الفريق في حال إتمام الاتفاق.

ويعقد محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد جلسة مع نادر السيد غدا الأحد لإتمام الاتفاق بشأن توليه المهمة.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن تعيين تامر مصطفى مديرا فنيا خلفا لـ أحمد سامي.

وستكون مواجهة زد هي الأولى لتامر مصطفى مع زعيم الثغر يوم الإثنين المقبل.

وأعلن الاتحاد فسخ تعاقد سامي بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في الجولة السابعة.

وحقق الاتحاد فوزا وحيدا في أول 7 جولات وتعادل في مباراتين وخسر 4.

ويحتل الفريق المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

ويستعد الاتحاد للقاء زد يوم 22 سبتمبر الجاري في الجولة الثامنة.