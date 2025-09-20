سولي: اللعب ببساطة هي أفضل نصيحة حصلت عليها من رانييري

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 19:11

كتب : FilGoal

ماتياس سولي - روما - إنتر

أوضح ماتياس سولي لاعب روما أن أفضل نصيحة حصل عليها من رانييري كانت اللعب ببساطة.

ويستعد روما لمواجهة غريمه لاتسيو في المباراة التي ستجمعهما في دربي العاصمة بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

وقال اللاعب الأرجنتيني لـ DAZN: "أشكر كلاوديو رانييري مدرب روما السابق فقد وجدت تحت قيادته الاستمرارية والثقة التي كنت أبحث عنها".

وأضاف "الأشهر الأولى من الموسم الماضي لم تكن سهلة، رانييري منحنا الطمأنينة وقال لنا أن نلعب ببساطة وهذه أفضل نصيحة حصلت عليها منه".

وأنهى حديثه قائلا: "أخبرنا أن عندما نجد الأمور صعبة فيجب العودة للعب ببساطة ومن هناك سنعود لتقديم الأشياء العظيمة".

واعتزل رانييري بنهاية الموسم الماضي وأصبح مستشارا للنادي.

وساهم رانييري في اختيار جيان بييرو جاسبريني ليكون المدير الفني الجديد للفريق خلال الموسم الجاري.

ولعب سولي الموسم الماضي 39 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع مثلهم في جميع البطولات.

ويحتل لاتسيو المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي روما في المركز السابع برصيد 6 نقاط.

ماتياس سولي روما الدوري الإيطالي لاتسيو
