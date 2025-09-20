فحص طبي يحسم موقف مالكوم أمام العدالة

ينتظر الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها البرازيلي فيليبي مالكوم.

مالكوم فيليبي النادي : الهلال

ويلعب الهلال ضد العدالة يوم الإثنين ضمن دور الـ32 من كاس ملك السعودية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن مالكوم سيخضع لفحوصات طبية على موضع إصابته في مفصل القدم.

وتعرض مالكوم لالتواء في مفصل القدم خلال مواجهة الهلال ضد أهلي جدة بالجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وستحدد نتائج الفحوصات الطبية المدة الزمنية اللازمة لعلاجه، قبل عودته إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويحتل الهلال المركز السابع في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط من انتصار وتعادلين دون أي خسارة.

فيما يتقاسم النصر والخليج والاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.