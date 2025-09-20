ترتيب الدوري المصري – الزمالك في الصدارة ومفاجأة وادي دجلة

لا يزال الزمالك متصدرا لقمة الدوري المصري، وذلك بعد نهاية الجولة السابعة من المسابقة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي ليواصل تصدر ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

ويستمر وادي دجلة في تحقيق المفاجآت في الدوري، وذلك بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي، ليأتي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وبعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا ارتفع رصيده إلى النقطة 9 ووصل للمركز العاشر.

وإليكم ترتيب الدوري المصري بالكامل بعد مرور 7 جولات.

1- الزمالك 16 نقطة

2- المصري 14 نقطة

3- وادي دجلة 13 نقطة

4- بيراميدز 11 نقطة

5- مودرن سبورت 11 نقطة

6- إنبي 10 نقاط

7- سموحة 10 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

9- بتروجت – 10 نقاط

10- الأهلي 9 نقاط

11- زد 9 نقاط

12- غزل المحلة 8 نقاط

13- حرس الحدود 8 نقاط

14- طلائع الجيش 8 نقاط

15- البنك الأهلي 7 نقاط

16- الجونة 7 نقاط

17- الاتحاد السكندري 5 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

19- المقاولون العرب 4 نقاط

20- الإسماعيلي 4 نقاط

21- فاركو 3 نقاط