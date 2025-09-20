مؤتمر جاسبريني: لاتسيو فريق رائع.. ولا أتذكر سوى الانتصارات في الدربي

مدح جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لروما غريمه لاتسيو قبل مباراة دربي العاصمة.

ويستعد لاتسيو لمواجهة غريمه روما في المباراة التي ستجمعهما في دربي العاصمة بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "الدربيات التي تتذكرها هي تلك التي تفوز بها ولا تتذكر التي تنتهي بالتعادل أما التي تخسرها فتنسى أمرها بسرعة".

وأضاف "نلعب في الجولة الرابعة من الدوري لكننا لا نزال في بداية الموسم، الأمر غير معتاد بعض الشيء، فعادة ما تلعب الدربيات في وقت لاحق، الآن نركز على البناء والتحسن".

وأكمل "لاتسيو فريق جيد جدا مع مدرب رائع وحقق نتائج جيدة أينما ذهب، لم يخوضوا سوق انتقالات مجنونة لكن لم يتم بيع أي لاعب".

وأنهى حديثه قائلا: "لاتسيو ظل كما هو تقريبا مثل الموسم الماضي وكان يحثث تائج جيدة بالفعل ربما باستثناء الشهرين الأخيرين".

ويحتل لاتسيو المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي روما في المركز السابع برصيد 6 نقاط.