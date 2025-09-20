الدوري المصري – نتائج الجولة السابعة ومباريات الثامنة
السبت، 20 سبتمبر 2025 - 18:33
كتب : FilGoal
انتهت الجولة السابعة من الدوري المصري والتي شهدت الكثير من المباريات القوية والنتائج المثيرة.
وفي الجولة الثامنة تقام 9 مباريات، بينما لن يلعب بيراميدز في هذه الجولة بسبب خوض مباراة اتحاد جدة في كأس إنتركونتيننال.
وفاز الأهلي والزمالك وبيراميدز وسموحة ووادي دجلة والمصري خلال الجولة.
وجاءت نتائج الجولة السابعة كالآتي:
الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا
سموحة 1-0 حرس الحدود
وادي دجلة 1-0 طلائع الجيش
بيراميدز 1-0 زد
الاتحاد السكندري 0-1 كهرباء الإسماعيلية
مودرن سبورت 2-2 إنبي
الإسماعيلي 0-2 الزمالك
الجونة 1-1 بتروجت
المصري 2-1 غزل المحلة
المقاولون العرب 1-1 فاركو
وستكون مباريات الجولة الثامنة كالآتي:
فاركو × المصري
بتروجت × غزل المحلة
زد × الاتحاد السكندري
حرس الحدود × الأهلي
طلائع الجيش × المقاولون العرب
الزمالك × الجونة
إنبي × الإسماعيلي
سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت
البنك الأهلي × وادي دجلة