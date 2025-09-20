الدوري المصري – نتائج الجولة السابعة ومباريات الثامنة

انتهت الجولة السابعة من الدوري المصري والتي شهدت الكثير من المباريات القوية والنتائج المثيرة.

وفي الجولة الثامنة تقام 9 مباريات، بينما لن يلعب بيراميدز في هذه الجولة بسبب خوض مباراة اتحاد جدة في كأس إنتركونتيننال.

وفاز الأهلي والزمالك وبيراميدز وسموحة ووادي دجلة والمصري خلال الجولة.

وجاءت نتائج الجولة السابعة كالآتي:

الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا

سموحة 1-0 حرس الحدود

وادي دجلة 1-0 طلائع الجيش

بيراميدز 1-0 زد

الاتحاد السكندري 0-1 كهرباء الإسماعيلية

مودرن سبورت 2-2 إنبي

الإسماعيلي 0-2 الزمالك

الجونة 1-1 بتروجت

المصري 2-1 غزل المحلة

المقاولون العرب 1-1 فاركو

وستكون مباريات الجولة الثامنة كالآتي:

فاركو × المصري

بتروجت × غزل المحلة

زد × الاتحاد السكندري

حرس الحدود × الأهلي

طلائع الجيش × المقاولون العرب

الزمالك × الجونة

إنبي × الإسماعيلي

سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت

البنك الأهلي × وادي دجلة