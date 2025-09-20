مؤتمر ساري: لاتسيو وروما يكرهان بعضهما البعض رياضيا

أعرب ماوريتسيو ساري المدير الفني للاتسيو عن أهمية دربي العاصمة ضد روما وأن خسارته تجعلك تتذكره دائما.

ويستعد لاتسيو لمواجهة غريمه روما في المباراة التي ستجمعهما في دربي العاصمة بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن هذه من بين أكثر المباريات إثارة للمشاعر في أوروبا، ومن أكثر الدربيات ومتابعة في العالم، من الطبيعي أن تكون المشاعر ومستويات الأدرينالين مرتفعة للغاية".

وأضاف "روما المفضل للفوز بالدربي؟ لا يهمني أي من ذلك، الدربي هو مباراة بين فريقين يكره كل منهما الآخر من منظور رياضي، لذلك أريد من فريقي أن يقاتل من أجل الجماهير".

وأنهى حديثه "من بين 6 دربيات خضتها خسرت واحدة، ولا أتذكر سوى تلك، أتذكر الانزعاج في الأيام التالية، هذا الحزن اللامتناهي الذي يصيبك ويجعلك تفهم حقا ما يعنيه الدربي".

ويحتل لاتسيو المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي روما في المركز السابع برصيد 6 نقاط.