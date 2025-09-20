فخر الدين بن يوسف إلى الاتحاد المنستيري

أعلن نادي الاتحاد المنستيري التونسي التعاقد مع فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري السابق من أجل التعاقد معه.

وأتم الاتحاد المنستيري التعاقد مع فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر، وذلك بعد رحيله عن المصري.

ورحل المهاجم التونسي عن صفوف المصري بنهاية الموسم الماضي.

ولعب بن يوسف في مصر لكل من الإسماعيلي وبيراميدز والمصري.

وانضم فخر الدين بن يوسف للمصري في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع بيراميدز.

وشارك صاحب الـ 33 عاما في 56 مباراة بقميص المصري وخلالها سجل 13 هدفا وصنع 4 أهداف.