فخر الدين بن يوسف إلى الاتحاد المنستيري
السبت، 20 سبتمبر 2025 - 18:00
كتب : FilGoal
أعلن نادي الاتحاد المنستيري التونسي التعاقد مع فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري السابق من أجل التعاقد معه.
وأتم الاتحاد المنستيري التعاقد مع فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر، وذلك بعد رحيله عن المصري.
ورحل المهاجم التونسي عن صفوف المصري بنهاية الموسم الماضي.
ولعب بن يوسف في مصر لكل من الإسماعيلي وبيراميدز والمصري.
وانضم فخر الدين بن يوسف للمصري في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع بيراميدز.
وشارك صاحب الـ 33 عاما في 56 مباراة بقميص المصري وخلالها سجل 13 هدفا وصنع 4 أهداف.
نرشح لكم
بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية في الدوري الإماراتي أبطال إفريقيا – البدري يعود مع أهلي طرابلس بتعادل سلبي أمام بطل بنين ريبيرو مرشح لتدريب الرجاء المغربي بعد بيان الجيش الملكي الناري.. الاتحاد المغربي يعلن إيقاف حكم مباراته ضد الرجاء الجيش الملكي يهاجم طاقم تحكيم مواجهة الرجاء في بيان رسمي دوري أبطال آسيا 2 – النصر ينتصر بخماسية في غياب رونالدو.. والوصل يفوز بسباعية الرياضية: كوكا يدخل حسابات مدرب الاتفاق بعد غيابه أول جولتين للإيقاف التشكيل – سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الدحيل