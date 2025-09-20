مدرب كريمونيزي: فاردي يعاني من إصابة عضلية

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 17:52

كتب : FilGoal

جيمي فاردي بقميص كريمونيسي

أوضح دافيدي نيكولا المدير الفني لكريمونيزي معاناة جيمي فاردي لاعب الفريق من إصابة عضلية.

ويستعد كريمونيزي لمواجهة منافسه بارما في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "جيمي فاردي يعاني من إصابة عضلية ونريد تعافيه بأسرع طريقة ممكنة لكن علينا أن نكون حذرين، سيواصل تأدية برنامجه التأهيلي".

وشارك المهاجم الإنجليزي في أول مباراة له رفقة كريمونيزي ضد إيلاس فيرونا في الجولة الماضية.

ولعب فاردي كبديل في الدقيقة 59 بدلا من فيديريكو بونازولي.

صاحب الـ 38 عاما انضم لكريمونيسي في بداية الموسم الحالي صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليستر سيتي.

ويحتل كريمونيزي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الكالتشيو.

بينما يأتي بارما في المركز الـ 19 أي قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

