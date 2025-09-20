كرة سلة – الفحيص الأردني يتوج بالبطولة العربية للسيدات بمشاركة ميرال أشرف
السبت، 20 سبتمبر 2025 - 17:49
كتب : FilGoal
نرشح لكم
اسكواش – هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة سيدات اسكواش - عسل إلى نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة.. ولقب السيدات من نصيب مصر اسكواش - خروج نور الشربيني في أبرز مفاجآت ربع نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة كرة طائرة - الزمالك يعلن إتمام التعاقد مع لاعبتي الأهلي ألعاب قوى – بسنت حميدة: وصولي لنصف نهائي سباق 400 متر إنجاز غير متوقع ألعاب قوى – بسنت حميدة تودع بطولة العالم من نصف النهائي اسكواش - تسعة مصريين يتنافسون في ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر ناشئات يتوج بلقب بطولة إفريقيا لأول مرة