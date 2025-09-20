مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) إسبانيول.. جوووول مبابي

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

ميليتاو - ريال مدريد ضد إسبانيول

يقدم لكم تغطية حية FilGoal.com ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بالدوري الإسباني.

ويحل إسبانيول ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

لمتابعة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - رباعي يقود الهجوم ضد إسبانيول.. وجارسيا أساسي قائمة ريال مدريد - عودة إندريك وغياب هاوسن وأرنولد أمام إسبانيول تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية صلاح يسجل ويصنع.. ليفربول يضرب أتليتكو مدريد على الطريقة المفضلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق47 مبابي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد بعد تسديدة صاروخية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 تمريرة من كارباخال إلى مبابي الذي سدد بقوة ولكن الكرة في الشباك الخارجية

ق33 فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد يهدر فرصة تسجيل هدف محقق ويضع الكرة في جسد حارس إسبانيول

ق22 إيدير ميليتاو يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد تسديدة صاروخية.

ق13 فينيسيوس جونيور مر من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية ولكن تصطدم بالدفاع.

ق2 سلسة من التمريرات القصيرة الرائعة بين أقدام لاعبي ريال مدريد تنتهي عند ألفارو كاريراس الذي أرسل تمريرة قصيرة نحو منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس إسبانيول.

ق1 تسديدة قوية من إكسبوسيتو لاعب إسبانيول وتصدي رائع من كورتوا

انطلاق المباراة

ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني
نرشح لكم
التشكيل - مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد.. وبالمر أساسي مع تشيلسي مؤتمر ساري: لاتسيو وروما يكرهان بعضهما البعض رياضيا مدرب كريمونيزي: فاردي يعاني من إصابة عضلية سلوت: سعداء بالفوز بكل النقاط الممكنة منذ بداية الموسم إيكيتيكي: قاتلنا حتى النهاية للفوز ضد إيفرتون.. وهذه مشكلة المدرب لا حاجة لـ "توقيت سلوت".. ليفربول يحسم دربي ميرسيسايد بثنائية ضد إيفرتون تشكيل ريال مدريد - رباعي يقود الهجوم ضد إسبانيول.. وجارسيا أساسي كومباني: كأس العالم للأندية ساعدنا في سرعة الإندماج
أخر الأخبار
التشكيل - مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد.. وبالمر أساسي مع تشيلسي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ساري: لاتسيو وروما يكرهان بعضهما البعض رياضيا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
فخر الدين بن يوسف إلى الاتحاد المنستيري 27 دقيقة | الوطن العربي
مدرب كريمونيزي: فاردي يعاني من إصابة عضلية 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – الفحيص الأردني يتوج بالبطولة العربية للسيدات بمشاركة ميرال أشرف 39 دقيقة | رياضة نسائية
سلوت: سعداء بالفوز بكل النقاط الممكنة منذ بداية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
إيكيتيكي: قاتلنا حتى النهاية للفوز ضد إيفرتون.. وهذه مشكلة المدرب ساعة | الدوري الإنجليزي
جرافنبرخ: إذا استلم صلاح الكرة نعرف أنه سيقدم تمريرة مذهلة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513800/مباشر-الدوري-الإسباني-ريال-مدريد-1-0-إسبانيول-الثاني-يضيع