مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) إسبانيول.. جوووول مبابي

يقدم لكم تغطية حية FilGoal.com ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بالدوري الإسباني.

ويحل إسبانيول ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

ق47 مبابي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد بعد تسديدة صاروخية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 تمريرة من كارباخال إلى مبابي الذي سدد بقوة ولكن الكرة في الشباك الخارجية

ق33 فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد يهدر فرصة تسجيل هدف محقق ويضع الكرة في جسد حارس إسبانيول

ق22 إيدير ميليتاو يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد تسديدة صاروخية.

ميليتاو يفاجئ الجميع بصاروخ يهز شباك إسبانيول 🤯🔥#السبت_الكروي pic.twitter.com/3oqROlJbX6 — FilGoal (@FilGoal) September 20, 2025

ق13 فينيسيوس جونيور مر من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية ولكن تصطدم بالدفاع.

ق2 سلسة من التمريرات القصيرة الرائعة بين أقدام لاعبي ريال مدريد تنتهي عند ألفارو كاريراس الذي أرسل تمريرة قصيرة نحو منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس إسبانيول.

ق1 تسديدة قوية من إكسبوسيتو لاعب إسبانيول وتصدي رائع من كورتوا

انطلاق المباراة