آس: قد لا يخضع لجراحة.. تحسن في حالة جافي

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن وجود تحسن في حالة ركبة جافي لاعب برشلونة.

الصحيفة أشارت إلى أن الانزعاج الذي يعاني منه اللاعب في غضروف الركبة تحسن بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.

ويعاني جافي من انزعاج في ركبته الذي أجرى بها عملية الرباط الصليبي في وقت سابق مما أدى لاحتمالية إجراء جراحة جديدة.

وأشارت آس إلى أن خيار التدخل الجراحي أصبح مستبعدا خلال الفترة الحالية قياسا على التحسن الذي يشعر به اللاعب.

ويعد ذلك هو التطور الإيجابي الأول للاعب منذ إصابته قبل 3 أسابيع.

الجهاز الطبي لا يرغب في الإفراط بالتفاؤل ولكن إذا استمر الوضع في التحسن بنفس الطريقة قد يعود جافي للمشاركة بعد أسبوعين من الآن أي قد يلحق بمواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك جافي سوى في مباراتين منذ بداية الموسم بقميص برشلونة وتمكن من صنع هدفا، بينما غاب عن باقي المباريات بسبب الإصابة.