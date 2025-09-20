تشكيل ريال مدريد - رباعي يقود الهجوم ضد إسبانيول.. وجارسيا أساسي

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 16:10

كتب : FilGoal

جونزالو جارسيا - ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول.

ويلعب ريال مدريد ضد إسبانيول بعد قليل في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل ريال مدريد تواجد المهاجم الإسباني جونزالو جارسيا في التشكيل الأساسي للملكي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس

الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - فرانكو ماستانتونو

الهجوم: فينسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - كيليان مبابي

وعلى مقاعد البدلاء: لونين - سيرجيو ميستري - جود بيلينجهام - كامافينجا - أردا جولر - خيمينيز - إندريك - رودريجو - داني سيبايوس - فران جارسيا - إبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات في الجولات الأربع الأولى بالعلامة الكاملة.

بينما يحتل إسبانيول المركز الثالث برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، بفارق الأهداف عن برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

