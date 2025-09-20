كومباني: كأس العالم للأندية ساعدنا في سرعة الإندماج

أرجع فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ الفضل في سرعة إندماج اللاعبين الجدد مع فريقه إلى كأس العالم للأندية.

وودع بارين ميونيخ منافسات كأس العالم للاندية من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام باريس سان جيرمان.

وقال كومباني في تصريحات للصحفيين: "أسهمت كأس العالم للأندية بلا شك في اندماج اللاعبين الجدد. هناك شعور بأن لاعبين مثل جوناثان تاه وتوم بيشوف موجودان هنا منذ فترة أطول مما هي عليه. ربما يعود ذلك لأننا قضينا معا شهرا كاملا".

وأضاف "لا نعرف حقا كيف ستؤثر كأس العالم للأندية على الموسم، لكننا عشنا معاً شهرا كاملا، وهذا أمر نادر في أي ناد. إذا استطعنا استغلال ذلك، فسيكون أمراً إيجابيا لنا".

وأتم "لكن لننمو معا أكثر، علينا الفوز المتتالي بالمباريات وأن نلعب بشكل جيد، ونسجل الأهداف، وعلينا مواصلة العمل للحفاظ على ذلك"

وبدأ بايرن ميونيخ الموسم بشكل قوي بعد أن فاز بجميع مبارياته المحلية والأوروبية، وتصدر ترتيب الدوري بتسع نقاط بعد ثلاث مباريات.

كما افتتح بايرن مشواره بدوري أبطال أوروبا بشكل رائع بعدما فاز 3 - 1 على تشيلسي في الجولة الافتتاحية للبطولة.

