كاف يخطر بيراميدز بموعد السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان

تلقى نادي بيراميدز، إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي.

ويلعب بيراميدز بطلي دوري أبطال أفريقيا، ضد نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي نادي بيراميدز المصري حامل لقب دوري الأبطال مع نظيره نهضة بركان المغربي حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في مباراة السوبر الإفريقي.

وأخطر كاف، نادي بيراميدز باستضافة المباراة بوصفه بطل دوري الأبطال.

وتحدد يوم 18أكتوبر المقبل موعدا للمباراة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وفاز بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على صنداونز بطل جنوب إفريقيا.

فيما فاز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب سيمبا التنزاني.