خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 15:10

كتب : أحمد الخولي

أورس فيشر

يواصل النادي الأهلي محاولاته للتعاقد مع المدرب السويسري أورس فيشر لتدريب الفريق.

ويتولى حاليا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر مستمرة، والعقبة الوحيدة تتمثل في تمسك المدرب السويسري بالحصول على كامل عقده في حال إقالته قبل نهاية مدته.

أخبار متعلقة:
مؤتمر يايسله - عن "إشارة" خلف العودة بالنتيجة أمام الهلال.. والفخر بتحقيق المعجزة مؤتمر ألونسو: لا توجد ضمانات لعدم إشراك فالفيردي كظهير أيمن أرتيتا: لا أستطيع إشراك كل اللاعبين في مباريات دوري الأبطال يشارك في دوري المؤتمر.. محمد ياسر ينتقل من الأهلي إلى سيجما أولوموك

وتجرى محاولات في الوقت الحالي للوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وكان فيشر يمنح الأولوية للاستمرار في أوروبا أو الموافقة على الرحيل من أوروبا بمقابل مادي أكبر.

ودخل فيشر دائرة المرشحين لقيادة بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.

وبدأ فيشر مسيرته التدريبية مع زيوريخ السويسري عام 2010 ومنه انتقل إلى ثون في 2013 قبل تولي تدريب بازل السويسري في 2015.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لفيشر مع يونيون برلين الألماني خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2023.

ولم يتول فيشر تدريب أي فريق منذ الرحيل عن يونيون برلين.

الأهلي أروس فيشر
نرشح لكم
كاف يخطر بيراميدز بموعد السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان تفاصيل معسكر بيراميدز لمواجهة أهلي جدة في إنتر كونتينينتال منافس بيراميدز - توني: أظهرنا شخصيتنا القوية أمام الهلال العجوز: توقعت التسجيل من ركلة جزاء.. والأهلي مختلف هذا الموسم خبر في الجول - الاستقرار على الموعد المبدئي لانتخابات النادي الأهلي محاولات مكثفة من أهلي جدة لتجهيز جالينو أمام بيراميدز التجربة السادسة في الدوري.. تامر مصطفى مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا
أخر الأخبار
سلوت: سعداء بالفوز بكل النقاط الممكنة منذ بداية الموسم 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيكيتيكي: قاتلنا حتى النهاية للفوز ضد إيفرتون.. وهذه مشكلة المدرب 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جرافنبرخ: إذا استلم صلاح الكرة نعرف أنه سيقدم تمريرة مذهلة 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) إسبانيول.. هدف مبكر يضيع 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا حاجة لـ "توقيت سلوت".. ليفربول يحسم دربي ميرسيسايد بثنائية ضد إيفرتون 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: قد لا يخضع لجراحة.. تحسن في حالة جافي ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد - رباعي يقود الهجوم ضد إسبانيول.. وجارسيا أساسي ساعة | الكرة الأوروبية
كومباني: كأس العالم للأندية ساعدنا في سرعة الإندماج ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513794/خبر-في-الجول-عقبة-وحيدة-في-مفاوضات-الأهلي-مع-أورس-فيشر