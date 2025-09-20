خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر

يواصل النادي الأهلي محاولاته للتعاقد مع المدرب السويسري أورس فيشر لتدريب الفريق.

ويتولى حاليا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر مستمرة، والعقبة الوحيدة تتمثل في تمسك المدرب السويسري بالحصول على كامل عقده في حال إقالته قبل نهاية مدته.

وتجرى محاولات في الوقت الحالي للوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وكان فيشر يمنح الأولوية للاستمرار في أوروبا أو الموافقة على الرحيل من أوروبا بمقابل مادي أكبر.

ودخل فيشر دائرة المرشحين لقيادة بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.

وبدأ فيشر مسيرته التدريبية مع زيوريخ السويسري عام 2010 ومنه انتقل إلى ثون في 2013 قبل تولي تدريب بازل السويسري في 2015.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لفيشر مع يونيون برلين الألماني خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2023.

ولم يتول فيشر تدريب أي فريق منذ الرحيل عن يونيون برلين.