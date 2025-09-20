مؤتمر فليك: سنحضر حفل الكرة الذهبية من باب الاحترام.. ويامال سيتوج بها يوما ما

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 14:37

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن لاعبه لامين يامال سيحصل على جائزة الكرة الذهبية في يوم من الأيام.

ويستعد برشلونة لمواجهة خيتافي على ملعب يوهان كرويف بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كوبارسي سيكون متاحا غدا وسنرى إن كان من على مقاعد البدلاء أم كأساسي".

وواصل: "بالنسبة لي الأهم هو فريقي، لقد تدربنا اليوم من أجل التعافي أسرع لمباراة الغد، ومن المهم أن يكون لدينا بعض اللاعبين المنتعشين".

وأكمل: "مشاركة فيرمين على حساب أولمو؟ لدينا 27 لاعبا في الفريق وعلينا اتخاذ قرارات، لقد بدأنا للتو وكل لاعب مهم ونحتاجه في الفريق، لدينا جودة عالية وهذا ما نريده وأنا سعيد بهذا الوضع. ربما بعض اللاعبين ليسوا سعداء بوضعهم لكن الأمر يتعلق بالفريق".

وتابع: "أتمنى أن نرى جافي قريبا لكن علينا اتخاذ قرار بشأنه يوم غد أو الإثنين، لكن الآن ليس الوقت المناسب لاتخاذ قرارات. خلال الأسبوع المقبل سنعرف تطور حالته أكثر".

وكشف: "نعمل على عودة يامال وبالدي. بالنسبة لامين علينا أن نتابع يوما بيوم، أما بالدي فنحن مطلعون على وضعيته وأعتقد أن عودته باتت قريبة".

وأضاف: "لقطة سيميوني في أنفيلد؟ أحيانا تحصل معي هذه الأمور، لكن بالنسبة لي أفكر أكثر في المباراة وفي فريقي. ليس من الجميل سماع مثل هذه الإساءات من الجماهير، في النهاية كل شخص مختلف. أنا لن أتحدث عما حصل مع سيميوني لأن الأمر يتعلق بمشاعره وأنا أتفهم ذلك".

وشدد: "لقد أصبح راشفورد بالفعل يملك الثقة أكثر. أسلوبنا يعتمد على الحدة العالية وهذا ما أريد رؤيته منه. قد تكون بعض الأمور جديدة عليه وعليه أن يتأقلم معها، لكن هذا هو الوقت المناسب لذلك. أنا أؤمن بجودته لكن يجب دائما العمل بجد والتحسن يوما بعد يوم".

وأتم: "لا أعلم من سيفوز بالكرة الذهبية، ولكنني أؤمن بأننا سنرى لامين يحصل على الجائزة يوما ما. سنذهب إلى الحفل من باب الاحترام لأننا مرشحون وسنرى ما سيحدث. أي لاعب حصل على هذه الجائزة يستحقها، وأنا أريد الاستمتاع بالحفل وإظهار الاحترام لترشيحنا للجائزة وللفائزين بها".

ويقام حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين المقبل في مدينة باريس.

