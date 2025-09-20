تفاصيل معسكر بيراميدز لمواجهة أهلي جدة في إنتر كونتينينتال

تغادر القاهرة مساء اليوم، بعثة فريق نادي بيراميدز في طريقها إلى مدينة جدة استعدادا لمواجهة أهلي جدة السعودي.

ويلعب بيراميدز ضد أهلي جدة في إطار مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لأبطال القارات.

ويختتم بيراميدز تدريباته اليوم في القاهرة قبل السفر إلى جدة التي يصلها مساء استعدادا لخوض المباراة المرتقبة.

ويؤدي الفريق تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء الأحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء الإثنين بملعب المباراة.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

مباراة الهلال التي انتهت 3-3 بالدوري السعودي كانت التجربة الأخيرة لأهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتينينتال.