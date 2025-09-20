منافس بيراميدز - توني: أظهرنا شخصيتنا القوية أمام الهلال

يرى المهاجم الإنجليزي أيفان توني لاعب أهلي جدة أن الشخصية القوية سبب عودة فريقه التاريخية أمام الهلال.

إيفان توني النادي : الأهلي

وسجل توني هدفين في تعادل أهلي جدة ضد الهلال 3-3 بعدما كان متأخرا بثلاثة أهداف ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وقال توني في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط عقب المباراة: "حاربنا بقدر ما استطعنا في الشوط الأول، وكان شوط أول سيء من جانب الفريق".

وشدد " أظهرنا شخصيتنا القوية أمام الهلال في الشوط الثاني ونجحنا في تعديل بالنتيجة".

وفي مباراة ظن الجميع أنها انتهت لصالح الزعيم، تمكن أهلي جدة من العودة والتعادل مع الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويعد هذا التعادل هو الأول بين الفريقين منذ 2021 عندما تعادل الأهلي مع الهلال في الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي بهدف لكل فريق.

وللمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين لا يحقق الهلال الفوز بعد تقدمه بثلاثة أهداف دون رد.

وكذلك لأول مرة لا يخسر الأهلي بعد تأخره بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

video:1

وأصبح الهلال الفريسة المفضلة لإيفان توني إذ سجل فيه 6 أهداف في جميع البطولات.

ومن المقرر أن يواجه أهلي جدة منافسه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن مسابقة كأس إنتركونتينينتال.

وبهذا التعادل وصل الهلال للنقطة الخامسة في جدول ترتيب الدوري السعودي في المركز السابع.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة الخامسة أيضا في المركز الثامن.