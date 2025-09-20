منافس بيراميدز - توني: أظهرنا شخصيتنا القوية أمام الهلال

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 13:57

كتب : FilGoal

أيفان توني - أهلي جدة ضد نيوم

يرى المهاجم الإنجليزي أيفان توني لاعب أهلي جدة أن الشخصية القوية سبب عودة فريقه التاريخية أمام الهلال.

إيفان توني

النادي : الأهلي

وسجل توني هدفين في تعادل أهلي جدة ضد الهلال 3-3 بعدما كان متأخرا بثلاثة أهداف ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وقال توني في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط عقب المباراة: "حاربنا بقدر ما استطعنا في الشوط الأول، وكان شوط أول سيء من جانب الفريق".

أخبار متعلقة:
محاولات مكثفة من أهلي جدة لتجهيز جالينو أمام بيراميدز مؤتمر إنزاجي: هذا سبب التعادل مع أهلي جدة.. وعلينا التعلم من المباراة منافس بيراميدز - التعادل الأول منذ 4 أعوام.. أهلي جدة يتعادل مع الهلال بعد التأخر بثلاثية منافس بيراميدز - ديميرال جاهز لكلاسيكو الهلال وأهلي جدة

وشدد " أظهرنا شخصيتنا القوية أمام الهلال في الشوط الثاني ونجحنا في تعديل بالنتيجة".

وفي مباراة ظن الجميع أنها انتهت لصالح الزعيم، تمكن أهلي جدة من العودة والتعادل مع الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويعد هذا التعادل هو الأول بين الفريقين منذ 2021 عندما تعادل الأهلي مع الهلال في الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي بهدف لكل فريق.

وللمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين لا يحقق الهلال الفوز بعد تقدمه بثلاثة أهداف دون رد.

وكذلك لأول مرة لا يخسر الأهلي بعد تأخره بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأصبح الهلال الفريسة المفضلة لإيفان توني إذ سجل فيه 6 أهداف في جميع البطولات.

ومن المقرر أن يواجه أهلي جدة منافسه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن مسابقة كأس إنتركونتينينتال.

وبهذا التعادل وصل الهلال للنقطة الخامسة في جدول ترتيب الدوري السعودي في المركز السابع.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة الخامسة أيضا في المركز الثامن.

أهلي جدة الدوري السعودي إيفان توني
نرشح لكم
محاولات مكثفة من أهلي جدة لتجهيز جالينو أمام بيراميدز مؤتمر يايسله - عن "إشارة" خلف العودة بالنتيجة أمام الهلال.. والفخر بتحقيق المعجزة مؤتمر إنزاجي: هذا سبب التعادل مع أهلي جدة.. وعلينا التعلم من المباراة منافس بيراميدز - التعادل الأول منذ 4 أعوام.. أهلي جدة يتعادل مع الهلال بعد التأخر بثلاثية انتهت الدوري السعودي - أهلي جدة (3)-(3) الهلال.. تعادل مجنون التشكيل - سالم الدوسري يقود هجوم الهلال.. وكيسيه في وسط أهلي جدة منافس بيراميدز - ديميرال جاهز لكلاسيكو الهلال وأهلي جدة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - الأهلي في مواجهة سيراميكا وقمة سعودية
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) إيفرتون.. بداية دربي ميرسيسايد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس بيراميدز - توني: أظهرنا شخصيتنا القوية أمام الهلال 36 دقيقة | سعودي في الجول
العجوز: توقعت التسجيل من ركلة جزاء.. والأهلي مختلف هذا الموسم 53 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد إيفرتون في الدربي.. وعودة سوبوسلاي للوسط ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الاستقرار على الموعد المبدئي لانتخابات النادي الأهلي ساعة | الكرة المصرية
فيفا: تلقينا أكثر من 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
محاولات مكثفة من أهلي جدة لتجهيز جالينو أمام بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
تيباس يكشف عن الموقف في حال مواجهة الفرق الإسبانية لخصم إسرائيلي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513790/منافس-بيراميدز-توني-أظهرنا-شخصيتنا-القوية-أمام-الهلال