العجوز: توقعت التسجيل من ركلة جزاء.. والأهلي مختلف هذا الموسم

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 13:40

كتب : FilGoal

أحمد العجوز - محمد حتحوت

كشف أحمد العجوز لاعب إنبي عن توقعه في وقت سابق التسجيل من ركلة جزاء خلال مواجهة الأهلي بمسابقة الدوري.

وسجل العجوز هدف إنبي في الأهلي من ركلة جزاء في المباراة التي انتهت 1-1 ضمن الجولة السادسة من البطولة.

وقال أحمد العجوز لاعب إنبي عبر أون سبورت إف إم: "توقعت التسجيل من ركلة جزاء قبل مواجهة الأهلي، ومررت بلحظات صعبة عندما لمس محمد الشناوي الكرة قبل أن تسكن الشباك".

وأضاف "أشعر أن الأهلي هذا الموسم مختلف بعض الشيء، وشخصية البطل التي اعتدنا عليها ليست كما كانت. لاعبو الأهلي يركزون في الوقت الحالي بشكل أكبر على الطموح الشخصي، وأصبحت المنافسة على من يكون النجم الأوحد للفريق ومن يحصل على الراتب الأعلى".

وأتم "الأهلي يملك لاعبين قادرين على الفوز بكل الألقاب هذا الموسم، ولكن بشرط التركيز والتكاتف من أجل مصلحة الفريق قبل أي شيء آخر".

وافتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل للنادي الأهلي من ضربة رأسية.

قبل أن يعدل أحمد العجوز النتيجة ويسجل هدف التعادل من ركلة جزاء سكنت شباك محمد الشناوي.

الأهلي فاز في الجولة التالية (السابعة) على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد سجله تريزيجيه.

فيما تعادل إنبي ضد مودرن سبورت 2-2 ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

