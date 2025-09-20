محاولات مكثفة من أهلي جدة لتجهيز جالينو أمام بيراميدز

يبذل الجهاز الطبي لنادي أهلي جدة محاولات مكثفة لتجهيز الجناح البرازيلي جالينو لخوض مواجهة بيراميدز المرتقبة.

ويلعب أهلي جدة ضد بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل بجدة ضمن كأس إنتر كونتينينتال.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، يبذل الجهاز الطبي لنادي أهلي جدة بقيادة الطبيب المصري خالد محمود محاولات مكثفة لتجهيز جالينو بعدما غاب أمام الهلال بالدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جالينو خضع لاختبارٍ طبي قبل مباراة الهلال بساعات فضل على إثره الألماني ماتياس يايسله إبعاده عن القائمة، خوفا من خسارة جهوده في لقاء الفريق مع بيراميدز.

جالينو يعاني من إصابة أبعدته عن مباراة الفريق مع ناساف كارشي الأوزبكي بدوري أبطال آسيا للنخبة، والهلال بالدوري السعودي.

مباراة الهلال كانت التجربة الأخيرة لأهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتينينتال.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

فيما سيخوض أهلي جدة المباراة بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة.