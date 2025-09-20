تيباس يكشف عن الموقف في حال مواجهة الفرق الإسبانية لخصم إسرائيلي

شدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على عدم ممانعة الرابطة لدخول الأعلام الفلسطينية للملاعب.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها إذاعة كوبي: "دخول الأعلام الفلسطينية إلى ملاعب الدوري الإسباني؟ كل ما يتم في إطار النظام ودون تعطيل أي شيء يجب أن يحترم، ما يحدث في غزة صعب وقاس على المشاهدة ولكن يجب أن تستمر الرياضة وألا يكون هناك أي شيء يعطلها".

وعن احتمالية مواجهة الفرق الإسبانية لفرق إسرائيلية قال: "سيكون ذلك الأمر معقدا وعندما يحين ذلك الوقت رغم صعوبته أتمنى ان تكون الأوضاع في غزة على الأقل في حالة لا يعاني منها السكان حتى إن لم يكن الحل ممكنا بالكامل".

وتعد حكومة إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية التي تساند القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية.

وظهر الدعم الفلسطيني بالملاعب الإسبانية من قبل جماهير أكثر من فريق كان آخرهم أتلتيك بلباو.