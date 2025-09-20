زانيولو يكشف سبب انتقاله لـ أودينيزي

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 12:26

كشف نيكولو زانيولو سبب انضمامه إلى أودينيزي الإيطالي قادما من جالاتاسراي التركي.

وانضم زانيولو صاحب الـ 26 عاما لأودينيزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

وقال زانيولو عبر سكاي: "النادي أراد ضمي وأنا أردت الانتقال لأودينيزي ولا أطيق الانتظار للبدء".

وأضاف "قررت الانضمام لأنني شعرت بأن هناك اهتمام قوي من النادي، وفي ذلك الوقت من مسيرتي أحتاج للشعور بالتقدير".

وأكمل "نضجت واستهدف أن أكون سعيدا واستمتع بممارسة كرة القدم".

وأتم "آمل أن ألعب بشكل جيد وأثبت نفسي للعودة لمنتخب إيطاليا من جديد".

ويمتلك أودينيزي خيارين لتفعيل بند شراء اللاعب الذي انضم على سبيل الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو.

الخيار الأول هو شراء العقد بـ 5 ملايين يورو مع احتفاظ جالاتاسراي بقيمة 50% من قيمة بيعه المستقبلي.

والخيار الثاني هو شراء العقد بشكل نهائي مقابل 10 ملايين يورو.

وشارك زانيولو بالفعل لمدة 29 دقيقة مع أودينيزي ضد بيزا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقضى زانيولو الموسم الماضي معارا لصفوف أتالانتا في النصف الأول من الموسم ثم إلى فيورنتينا في النصف الثاني.

وانتقل زانيولو إلى بطل تركيا في شتاء 2023 وقضى مع الفريق 6 أشهر ثم أعير في الموسم التالي لأستون فيلا الإنجليزي.

وارتدى الجناح الإيطالي قميص منتخب بلاده في 19 مباراة سجل خلالها هدفين.

