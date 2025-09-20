سانتوس يعلن إصابة نيمار

أعلن نادي سانتوس إصابة نيمار قبل مواجهة ساو باولو في الجولة 24 من الدوري البرازيلي.

وسيغيب نيمار عن مواجهة ساو باولو بعدما تعرض للإصابة في الفخذ الأيمن.

ولم يكشف النادي قوة الإصابة ومدة غياب اللاعب.

O meia-atacante Neymar Jr. deixou o treino da última quinta-feira (18), no CT Rei Pelé, com dores na coxa direita. Após a realização de exames de imagem nesta sexta-feira (19), o atleta teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Neymar Jr. já iniciou… pic.twitter.com/SZWm6joP2w — Santos FC (@SantosFC) September 19, 2025

ووفقا للتقارير البرازيلية فإن نيمار سيغيب عن لقاء ساو باولو، وسيتم تقييم حالته بعد المباراة لبحث إمكانية لاحقه بمواجهة براجانتينو.

ويحتل سانتوس المركز الـ 16 برصيد 23 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وخاض نيمار 13 مباراة بقميص سانتوس سجل 3 في 983 دقيقة هذا الموسم بالدوري البرازيلي.

وإجمالا خاض نيمار مع الفريق منذ انضمامه قادما من الهلال 21 مباراة سجل 6 وصنع 3.