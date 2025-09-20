مواعيد مباريات السبت 20 سبتمبر - تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. ودربي ميرسيسايد

تنطلق اليوم مباريات الجولة الجديدة في الدوريات الأوروبية المختلفة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

ليفربول × إيفرتون.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

بيرنلي × نوتنجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

برايتون × توتنام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

ولفرهامبتون × ليدز يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

وست هام × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

مانشستر يونايتد × تشيلسي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

فولام × برينتفورد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

جيرونا × ليفانتي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × إسبانيول.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

فياريال × أوساسونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ديبروتيفو ألافيس × إشبليلية.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

فالنسيا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

بولونيا × جنوى.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

هيلاس فيرونا × يوفنتوس.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

أودينيزي × ميلان.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

الدوري الفرنسي

نانت × رين.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بريست × نيس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

لانس × ليل.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × فرايبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هوفنهايم × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - إم بي سي أكشن.

هامبورج × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

أوجسبورج × ماينز.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

لايبزج × كولن.. 7:30 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري السعودي

النجمة × اتحاد جدة.. 4:40 مساء - ثمانية.

النصر × الرياض.. 9:30 مساء - ثمانية.

