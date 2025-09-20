مواعيد مباريات السبت 20 سبتمبر - تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. ودربي ميرسيسايد
السبت، 20 سبتمبر 2025 - 10:28
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة الجديدة في الدوريات الأوروبية المختلفة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
ليفربول × إيفرتون.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
بيرنلي × نوتنجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
برايتون × توتنام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
ولفرهامبتون × ليدز يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
وست هام × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
مانشستر يونايتد × تشيلسي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
فولام × برينتفورد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني
جيرونا × ليفانتي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × إسبانيول.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
فياريال × أوساسونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ديبروتيفو ألافيس × إشبليلية.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
فالنسيا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
بولونيا × جنوى.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
هيلاس فيرونا × يوفنتوس.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
أودينيزي × ميلان.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
الدوري الفرنسي
نانت × رين.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
بريست × نيس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
لانس × ليل.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني
فيردر بريمن × فرايبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هوفنهايم × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - إم بي سي أكشن.
هامبورج × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
أوجسبورج × ماينز.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
لايبزج × كولن.. 7:30 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري السعودي
النجمة × اتحاد جدة.. 4:40 مساء - ثمانية.
النصر × الرياض.. 9:30 مساء - ثمانية.
