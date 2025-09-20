مواعيد مباريات السبت 20 سبتمبر - تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. ودربي ميرسيسايد

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 10:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول

تنطلق اليوم مباريات الجولة الجديدة في الدوريات الأوروبية المختلفة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

أخبار متعلقة:
مارسيال بعد انضمامه لـ مونتيري: أشعر أنني جاهز للمشاركة التجربة السادسة في الدوري.. تامر مصطفى مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية في الدوري الإماراتي مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا

ليفربول × إيفرتون.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

بيرنلي × نوتنجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

برايتون × توتنام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

ولفرهامبتون × ليدز يونايتد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

وست هام × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

مانشستر يونايتد × تشيلسي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

فولام × برينتفورد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

جيرونا × ليفانتي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × إسبانيول.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

فياريال × أوساسونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ديبروتيفو ألافيس × إشبليلية.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

فالنسيا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

بولونيا × جنوى.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

هيلاس فيرونا × يوفنتوس.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

أودينيزي × ميلان.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

الدوري الفرنسي

نانت × رين.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بريست × نيس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

لانس × ليل.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × فرايبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هوفنهايم × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - إم بي سي أكشن.

هامبورج × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

أوجسبورج × ماينز.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

لايبزج × كولن.. 7:30 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري السعودي

النجمة × اتحاد جدة.. 4:40 مساء - ثمانية.

النصر × الرياض.. 9:30 مساء - ثمانية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات السبت الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الألماني الدوري الإيطالي
نرشح لكم
فيفا: تلقينا أكثر من 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم 2026 زانيولو يكشف سبب انتقاله لـ أودينيزي من ليفربول.. مهاجم نيوكاسل يختار نجمه المفضل في الدوري الإنجليزي أموريم: بابا الفاتيكان لن يجعلني أغير أفكاري "لقد حان الوقت".. جيروم بواتنج يعلن اعتزال كرة القدم تقرير: برشلونة يستضيف ريال سوسييداد في ملعب مونتجويك قائمة ريال مدريد - عودة إندريك وغياب هاوسن وأرنولد أمام إسبانيول ماركا: مودريك يتدرب مع أوكرانيا لألعاب القوى.. وحلم لوس أنجلوس
أخر الأخبار
العجوز: توقعت التسجيل من ركلة جزاء.. والأهلي مختلف هذا الموسم 8 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد إيفرتون في الدربي.. وعودة سوبوسلاي للوسط 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الاستقرار على الموعد المبدئي لانتخابات النادي الأهلي 26 دقيقة | الكرة المصرية
فيفا: تلقينا أكثر من 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم 2026 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
محاولات مكثفة من أهلي جدة لتجهيز جالينو أمام بيراميدز 43 دقيقة | الكرة المصرية
تيباس يكشف عن الموقف في حال مواجهة الفرق الإسبانية لخصم إسرائيلي 57 دقيقة | الدوري الإسباني
زانيولو يكشف سبب انتقاله لـ أودينيزي ساعة | الكرة الأوروبية
سانتوس يعلن إصابة نيمار ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513778/مواعيد-مباريات-السبت-20-سبتمبر-تشيلسي-ضد-مانشستر-يونايتد-ودربي-ميرسيسايد