مارسيال بعد انضمامه لـ مونتيري: أشعر أنني جاهز للمشاركة

شدد أنتوني مارسيال لاعب مونتيري المكسيكي الجديد على استعداده للمشاركة مع الفريق منذ الدقيقة الأولى.

أنتوني مارسيال النادي : آيك أثينا مونتيري

وانضم مارسيال منذ للفريق المكسيكي بعقد يمتد لمدة موسمين قادما من أيك أثينا اليوناني.

ووصل الفرنسي إلى المكسيك للانضمام إلى مونتيري رفقة الإسباني سيرخيو راموس وسيرخيو كاناليس وأوليفر توريس والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس.

وقال مارسيال في المؤتمر الصحفي: "أشعر أنني بحالة جيدة، أتدرب يوميا عندما كنت في اليونان، ولذلك أشعر أنني مستعدا".

وأضاف "أعلم أن الأمر صعب بسبب فارق التوقيت، لكنني مستعد للذهاب لصالة الألعاب الرياضية إذا طلب المدرب ذلك مني".

من جانبه قال خوسيه أنطونيو نوجريا المدير الرياضي: "وكيل مارسيال أخبرني بأن لديهم الكثير من الخيارات حول العالم ويحللون الأمر ويتحدثون مع العائلة".

وأكمل "وأخبرني أنهم يفضلون الانتقال لمونتيري أكثر، وهذا هو سبب تواجده هنا".

وكان نادي بوماس أونام المكسيكي قد اتهم مونتيري بالتدخل في اللحظات الأخيرة وخطف اللاعب بعد توصله لاتفاق مع بوماس.

وأصبح مارسيال رابع فرنسي يتواجد في الدوري المكسيكي هذا الموسم بعد أندريه بيير جينياك مع تيجيريس أونال وآلان سان ماكسيمان مع كلوب أمريكا وسيباستيان لامجوني مع أتلتيكو سان لويس.

ويتصدر مونتيري ترتيب مرحلة أبرتورا الدوري المكسيكي برصيد 21 نقطة بعد مرور 8 جولات.

ويستعد الفريق للقاء قوي ضد كلوب أمريكا في قمة الجولة التاسعة والتي ربما تشهد مواجهة فرنسية بين مارسيال وسان ماكسيمان.