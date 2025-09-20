التجربة السادسة في الدوري.. تامر مصطفى مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين تامر مصطفى مديرا فنيا خلفا لـ أحمد سامي.

وسيقود تامر تدريب الفريق بدءا من السبت 20 سبتمبر استعدادا للقاء زد.

وستكون مواجهة زد هي الأولى لتامر مصطفى مع زعيم الثغر يوم الإثنين المقبل.

وجاء الجهاز الفني لتامر مصطفى

إسلام عادل – مدير كرة

حمد إبراهيم – مدرب عام

أحمد حسن مكي – مدرب مساعد

محمد يونس – مدرب حراس المرمى

خالد السعيد – معد بدني

محمود فرج – محلل أداء

هشام مصطفى – طبيب

أحمد السيد – أخصائي تأهيل

المدرب البالغ 50 عاما يخوض سادس تجاربه في الدوري المصري بعد مصر للمقاصة والجونة وإنبي ومودرن سبورت والإسماعيلي.

وأعلن الاتحاد فسخ تعاقد سامي بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في الجولة السابعة.

وحقق الاتحاد فوزا وحيدا في أول 7 جولات وتعادل في مباراتين وخسر 4.

ويحتل الفريق المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

ويستعد الاتحاد للقاء زد يوم 22 سبتمبر الجاري في الجولة الثامنة.