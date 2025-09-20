التجربة السادسة في الدوري.. تامر مصطفى مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 01:39

كتب : هاني العوضي

تامر مصطفى مدير فني - إسلام عادل مديرا للكرة

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين تامر مصطفى مديرا فنيا خلفا لـ أحمد سامي.

وسيقود تامر تدريب الفريق بدءا من السبت 20 سبتمبر استعدادا للقاء زد.

وستكون مواجهة زد هي الأولى لتامر مصطفى مع زعيم الثغر يوم الإثنين المقبل.

أخبار متعلقة:
محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب الاتحاد السكندري لـ في الجول: يوسف على رأس 3 مرشحين لاختيار المدرب الجديد الاتحاد السكندري يعلن رحيل سامي.. وإيقاف مستحقات وخصم من عقود اللاعبين التعادل الأول تاريخيا.. فاركو يتعادل مع الاتحاد السكندري

وجاء الجهاز الفني لتامر مصطفى

إسلام عادل – مدير كرة

حمد إبراهيم – مدرب عام

أحمد حسن مكي – مدرب مساعد

محمد يونس – مدرب حراس المرمى

خالد السعيد – معد بدني

محمود فرج – محلل أداء

هشام مصطفى – طبيب

أحمد السيد – أخصائي تأهيل

المدرب البالغ 50 عاما يخوض سادس تجاربه في الدوري المصري بعد مصر للمقاصة والجونة وإنبي ومودرن سبورت والإسماعيلي.

وأعلن الاتحاد فسخ تعاقد سامي بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في الجولة السابعة.

وحقق الاتحاد فوزا وحيدا في أول 7 جولات وتعادل في مباراتين وخسر 4.

ويحتل الفريق المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

ويستعد الاتحاد للقاء زد يوم 22 سبتمبر الجاري في الجولة الثامنة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري تامر مصطفى
نرشح لكم
مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا هيثم شعبان: لا نستحق الخسارة أمام دجلة.. وأشكر اللاعبين على التأقلم في وقت قصير الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والقنوات الناقلة بعد هدفه ضد سيراميكا.. تريزيجيه يوجه رسالة لجماهير الأهلي سيد عبد الحفيظ: جلستي مع الخطيب؟ لا يوجد شيء رسمي حتى الآن مؤتمر علي ماهر: باقي الفرق تدافع أمام الأهلي لكننا هاجمنا.. ولن أتحدث على ركلة الجزاء مؤتمر النحاس: إهدار الفرص أمر إيجابي.. ولا يوجد ما يسمى عدم اقتناع بـ جراديشار وليد صلاح الدين: تم إبلاغ اللاعبين بموقف الأهلي النهائي من العقود.. وحقيقة سفر زيزو
أخر الأخبار
مارسيال بعد انضمامه لـ مونتيري: أشعر أنني جاهز للمشاركة ساعة | أمريكا
التجربة السادسة في الدوري.. تامر مصطفى مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية في الدوري الإماراتي ساعة | الوطن العربي
مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة يستضيف ريال سوسييداد في ملعب مونتجويك 2 ساعة | الدوري الإسباني
هيثم شعبان: لا نستحق الخسارة أمام دجلة.. وأشكر اللاعبين على التأقلم في وقت قصير 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والقنوات الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
اسكواش – مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513776/التجربة-السادسة-في-الدوري-تامر-مصطفى-مديرا-فنيا-لـ-الاتحاد-السكندري