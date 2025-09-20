مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا

شدد محمد الشيخ المدير الفني لـ وادي دجلة أن الانتصارات تمثل ضغطا أكبر على الفريق.

وانتصر دجلة في الوقت القاتل على طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة االسابعة.

وقال المدير الفني لـ وادي دجلة عبر أون سبورت: "نجتهد ونحاول بذل أقصى مجهود وخسرنا مباراتين في الجولتين الثانية والثالثة ومستوانا يرتفع في المباريات التالية لكننا في فترة مبكرة للغاية من الموسم".

وأتم "سياسة النادي هو عدم الاعتراف بالنتائج اللحظية ونفكر في الناتج النهائي فقط، والفوز يشكل ضغطا وهو ليس سهلا وسنبذل مجهودا مضاعفا أكثر في الفترة المقبلة".

video:1

سجل فرانك بولي هدف اللقاء الوحيد.

ولأول مرة في تاريخ وادي دجلة يحقق الفريق 4 انتصارات متتالية في الدوري المصري، إذ حقق 3 انتصارات متتالية في 3 مناسبات آخرها في موسم 2015-16.

الفوز رفع رصيد دجلة لـ 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، فيما ظل طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.