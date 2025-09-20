تقرير: برشلونة يستضيف ريال سوسييداد في ملعب مونتجويك

يستضيف برشلونة منافسه ريال سوسييداد على ملعب مونتجويك.

ومن المقرر إقامة مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد يوم 28 من الشهر الجاري في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبحسب راديو كتالونيا فإن المباراة ستقام على ملعب مونتجويك وليس يوهان كرويف أو سبوتيفاي كامب نو.

ويسعى برشلونة للعودة لملعبه سبوتيفاي كامب نو بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتجديده.

بينما سيلعب برشلونة مباراته المقبلة ضد خيتافي في الدوري على ملعب يوهان كرويف يوم الأحد المقبل.

ولم يحصل نادي برشلونة على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو ويسعى للانتهاء من ذلك خلال الأيام المقبلة.

وحقق برشلونة 10 نقاط في أول 4 جولات من الدوري الإسباني بـ3 انتصارات وتعادل.

وتغلب برشلونة على مايوركا وليفانتي وفالنسيا بينما تعادل أمام اريو فايكانو.