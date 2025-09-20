هيثم شعبان: لا نستحق الخسارة أمام دجلة.. وأشكر اللاعبين على التأقلم في وقت قصير

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 00:59

كتب : FilGoal

هيثم شعبان - الداخلية

يرى هيثم شعبان المدير الفني لـ طلائع الجيش أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام وادي دجلة في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وخطف دجلة الفوز على الجيش بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وقال المدير الفني لـ طلائع الجيش عبر أون سبورت: "استقبلنا هدفا في الوقت الذي كنا فيه نسير بشكل جيد، وأبارك لدجلة وأرى أننا لا نستحق الخسارة، وبعد استقبال الهدف أهدرنا فرصة تصدى لها القائم، والتوفيق كان في صالح دجلة خلال اللقاء".

أخبار متعلقة:
يحدث لأول مرة.. دجلة يحقق فوزه الرابع تواليا ويرتقى للمركز الثالث على حساب طلائع الجيش ركلة أجورو تنهي سلسلة التعادلات وتنصر طلائع الجيش على مودرن سبورت الظهور الأول.. كارسنتي يشارك ويطرد في فوز رديف المصري على طلائع الجيش رغم الـ 22 تسديدة.. البنك الأهلي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا

وأضاف "خضنا 5 مباريات في بداية الموسم بعدما ضممنا عددا كبيرا من اللاعبين قبل 3-4 أيام على الانطلاق، وأشكر اللاعبين على التأقلم والتجانس في ذلك الوقت القصير".

وأكمل "خسرنا أمام الإسماعيلي لولا الطرد المبكر، وفي أسوأ الظروف كانت مواجهة دجلة ستنتهي بالتعادل".

سجل فرانك بولي هدف اللقاء الوحيد.

ولأول مرة في تاريخ وادي دجلة يحقق الفريق 4 انتصارات متتالية في الدوري المصري، إذ حقق 3 انتصارات متتالية في 3 مناسبات آخرها في موسم 2015-16.

الفوز رفع رصيد دجلة لـ 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، فيما ظل طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.

وادي دجلة طلائع الجيش هيثم شعبان
نرشح لكم
التجربة السادسة في الدوري.. تامر مصطفى مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والقنوات الناقلة بعد هدفه ضد سيراميكا.. تريزيجيه يوجه رسالة لجماهير الأهلي سيد عبد الحفيظ: جلستي مع الخطيب؟ لا يوجد شيء رسمي حتى الآن مؤتمر علي ماهر: باقي الفرق تدافع أمام الأهلي لكننا هاجمنا.. ولن أتحدث على ركلة الجزاء مؤتمر النحاس: إهدار الفرص أمر إيجابي.. ولا يوجد ما يسمى عدم اقتناع بـ جراديشار وليد صلاح الدين: تم إبلاغ اللاعبين بموقف الأهلي النهائي من العقود.. وحقيقة سفر زيزو
أخر الأخبار
مارسيال بعد انضمامه لـ مونتيري: أشعر أنني جاهز للمشاركة 12 دقيقة | أمريكا
التجربة السادسة في الدوري.. تامر مصطفى مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري 25 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية في الدوري الإماراتي 43 دقيقة | الوطن العربي
مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا ساعة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة يستضيف ريال سوسييداد في ملعب مونتجويك ساعة | الدوري الإسباني
هيثم شعبان: لا نستحق الخسارة أمام دجلة.. وأشكر اللاعبين على التأقلم في وقت قصير ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
اسكواش – مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513772/هيثم-شعبان-لا-نستحق-الخسارة-أمام-دجلة-وأشكر-اللاعبين-على-التأقلم-في-وقت-قصير