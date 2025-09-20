هيثم شعبان: لا نستحق الخسارة أمام دجلة.. وأشكر اللاعبين على التأقلم في وقت قصير

يرى هيثم شعبان المدير الفني لـ طلائع الجيش أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام وادي دجلة في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وخطف دجلة الفوز على الجيش بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وقال المدير الفني لـ طلائع الجيش عبر أون سبورت: "استقبلنا هدفا في الوقت الذي كنا فيه نسير بشكل جيد، وأبارك لدجلة وأرى أننا لا نستحق الخسارة، وبعد استقبال الهدف أهدرنا فرصة تصدى لها القائم، والتوفيق كان في صالح دجلة خلال اللقاء".

وأضاف "خضنا 5 مباريات في بداية الموسم بعدما ضممنا عددا كبيرا من اللاعبين قبل 3-4 أيام على الانطلاق، وأشكر اللاعبين على التأقلم والتجانس في ذلك الوقت القصير".

وأكمل "خسرنا أمام الإسماعيلي لولا الطرد المبكر، وفي أسوأ الظروف كانت مواجهة دجلة ستنتهي بالتعادل".

سجل فرانك بولي هدف اللقاء الوحيد.

ولأول مرة في تاريخ وادي دجلة يحقق الفريق 4 انتصارات متتالية في الدوري المصري، إذ حقق 3 انتصارات متتالية في 3 مناسبات آخرها في موسم 2015-16.

الفوز رفع رصيد دجلة لـ 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، فيما ظل طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.