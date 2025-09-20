الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

المباراة ستكون الأخيرة للأحمر قبل لقاء القمة المرتقب أمام الزمالك في الجولة التاسعة.

واستعاد الأهلي الانتصارات بالفوز 1-0 على سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمود حسن "تريزيجيه".

وارتقى الأهلي 6 مراكز بفضل الانتصار الذي غاب عن الفريق في آخر 3 جولات.

الفوز الثاني للأهلي جعله في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 10 نقاط في المركز الثامن وكلاهما له مباراة أقل

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

يلتقي الأهلي مع حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

بينما يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 9 نقاط.