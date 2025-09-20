اسكواش – مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة
السبت، 20 سبتمبر 2025 - 00:26
كتب : FilGoal
توج مصطفى عسل بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة للاسكواش 2025.
واحتضنت الأهرامات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر.
وتفوق عسل في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس في لقاء استمر 85 دقيقة.
وانتهت المباراة بفوز عسل بنتيجة 3-1 وجاءت نتائج الأشواط: 11-9 و11-9 و10-12 و11-7.
How clever is this from @mostafasal_ 👏
Absolutely cannoned down the line from 'The Raging Bull' to take a huge 27-minute opening game 💥
Tune in LIVE on https://t.co/VEqyaszBwC pic.twitter.com/k2A8vYGSYO— SQUASHTV (@SquashTV) September 19, 2025
ويعد ذلك أول لقب لعسل في الموسم الرياضي الجديد 2025-26.
وأقصى عسل في نصف النهائي كريم عبد الجواد بالفوز بنتيجة 3-1.
