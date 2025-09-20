اسكواش – مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

مصطفى عسل - هانيا الحمامي

توج مصطفى عسل بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة للاسكواش 2025.

واحتضنت الأهرامات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر.

وتفوق عسل في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس في لقاء استمر 85 دقيقة.

وانتهت المباراة بفوز عسل بنتيجة 3-1 وجاءت نتائج الأشواط: 11-9 و11-9 و10-12 و11-7.

ويعد ذلك أول لقب لعسل في الموسم الرياضي الجديد 2025-26.

وأقصى عسل في نصف النهائي كريم عبد الجواد بالفوز بنتيجة 3-1.

اسكواش بطولة CIB مصر المفتوحة
