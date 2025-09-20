بعد هدفه ضد سيراميكا.. تريزيجيه يوجه رسالة لجماهير الأهلي

وجّه محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي رسالة لجماهير النادي بعد الفوز بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري المصري على حساب سيراميكا كليوباترا.

وانتصر الأهلي بفضل هدف تريزيجيه ليوقف سلسلة اللافوز عند 3 مباريات.

وقال تريزيجيه لاعب الأهلي عبر حساب النادي: "الحمد لله على الانتصار وسنواصل على نفس النهج".

وأضاف "الفريق يستحق جائزة رجل المباراة والجمهور كان رقم 1 في مباراة اليوم واستطعنا إسعادهم".

وأكمل "جمهور الأهلي له الفضل عليّ بعد الله وما حدث لم يكن المقصود به جمهور النادي الأهلي، لأنني انضممت من أجلهم".

وأتم "أعد الجماهير بالقتال من أجل الفوز بلقب الدوري وكل البطولات".

وأثار احتفال تريزيجيه بهدفه ضد إنبي بالإشارة بالسكوت لأحد الجماهير الجدل.

وسبق أن كشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "إشارة السكوت في احتفال تريزيحيه بالهدف لم تكن ضد الجمهور".

وأوضح "الإشارة كانت موجهة ضد شخص متواجد في المدرجات المقابلة للأهلي سب اللاعبين وسب تريزيجيه بشكل شخصي أثناء توقف شرب الماء".

واردف "لذلك احتفل بالهدف مع الجمهور وثم ذهب لهذا الشخص وأشار له بالسكوت".

وأتم "يُعرف عن تريزيجيه حبه وعشقه للأهلي".

سجل هدف اللقاء الوحيد محمود حسن "تريزيجيه".

وارتقى الأهلي 6 مراكز بفضل الانتصار الذي غاب عن الفريق في آخر 3 جولات.

الفوز الثاني للأهلي جعله في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 10 نقاط في المركز الثامن وكلاهما له مباراة أقل.

