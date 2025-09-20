قائمة ريال مدريد - عودة إندريك وغياب هاوسن وأرنولد أمام إسبانيول

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة إسبانيول في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الملكي عودة المهاجم البرازيلي إندريك بعد تعافيه من الإصابة.

فيما يغيب دين هاوسن مدافع الفريق بسبب الطرد، بينما يغيب أنطونيو روديجير وترينت ألكساندر أرنولد بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين، سيرخيو ميستري

خط الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - راؤول أسينسيو - دافيد ألابا - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - دافيد خيمينيز

خط الوسط: أوريليان تشاوميني - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام - أردا جولر - داني سيبايوس

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - إندريك - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو

وتقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء السبت.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات في الجولات الأربع الأولى بالعلامة الكاملة.

بينما يحتل إسبانيول المركز الثالث برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، بفارق الأهداف عن برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.