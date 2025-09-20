قائمة ريال مدريد - عودة إندريك وغياب هاوسن وأرنولد أمام إسبانيول

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 00:08

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد مايوركا

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة إسبانيول في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الملكي عودة المهاجم البرازيلي إندريك بعد تعافيه من الإصابة.

فيما يغيب دين هاوسن مدافع الفريق بسبب الطرد، بينما يغيب أنطونيو روديجير وترينت ألكساندر أرنولد بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
دي زيربي: طرد كارباخال مبالغ فيه.. وركلة جزاء ريال مدريد غير صحيحة فان دايك يوجه رسالة هامة إلى جماهير ليفربول قبل مواجهة أتليتكو مدريد ريال مدريد يوضح إصابة ألكسندر أرنولد

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين، سيرخيو ميستري

خط الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - راؤول أسينسيو - دافيد ألابا - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - دافيد خيمينيز

خط الوسط: أوريليان تشاوميني - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام - أردا جولر - داني سيبايوس

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - إندريك - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو

وتقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء السبت.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات في الجولات الأربع الأولى بالعلامة الكاملة.

بينما يحتل إسبانيول المركز الثالث برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، بفارق الأهداف عن برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيول
نرشح لكم
تقرير: برشلونة يستضيف ريال سوسييداد في ملعب مونتجويك مؤتمر ألونسو: لا توجد ضمانات لعدم إشراك فالفيردي كظهير أيمن موسم انفجار راشفورد؟ برشلونة يضرب نيوكاسل بهدفين تعرف على المباريات التي يغيب عنها ألكسندر أرنولد.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة ليفربول ريال مدريد يوضح إصابة ألكسندر أرنولد رودريجو: شائعات الرحيل من ريال مدريد؟ أنا معتاد على ذلك قائمة برشلونة – عودة دي يونج واستمرار غياب لامين يامال أمام نيوكاسل برشلونة يعلن مواجهة خيتافي على ملعب يوهان كرويف
أخر الأخبار
مارسيال بعد انضمامه لـ مونتيري: أشعر أنني جاهز للمشاركة 2 دقيقة | أمريكا
التجربة السادسة في الدوري.. تامر مصطفى مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري 15 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية في الدوري الإماراتي 34 دقيقة | الوطن العربي
مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا 52 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة يستضيف ريال سوسييداد في ملعب مونتجويك 54 دقيقة | الدوري الإسباني
هيثم شعبان: لا نستحق الخسارة أمام دجلة.. وأشكر اللاعبين على التأقلم في وقت قصير 55 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
اسكواش – مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513767/قائمة-ريال-مدريد-عودة-إندريك-وغياب-هاوسن-وأرنولد-أمام-إسبانيول