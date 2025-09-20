سيد عبد الحفيظ: جلستي مع الخطيب؟ لا يوجد شيء رسمي حتى الآن

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 00:05

كتب : FilGoal

حفل استاد الأهلي - سيد عبد الحفيظ

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في الأهلي تفاصيل جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكشف FilGoal.com أن محمود الخطيب اجتمع مع عبد الحفيظ بمقر الأهلي لمناقشة تواجده داخل النادي الفترة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ عبر MBC مصر 2: "تواجدت الخميس في مقر النادي مع محمود الخطيب لمدة ساعة أو ساعتين".

وأضاف "لا يوجد شيء رسمي أستطيع الحديث عنه في الوقت الحالي، وسنرى ماذا سيحدث وأنا راضي وكل شيء نصيب".

وشدد "ما يعطيني الحب والقوة هو أنني ابن الأهلي".

وأتم "أتمنى خدمة الأهلي في الفترة المقبلة، وسنعرف ماذا سيحدث خلال الأسبوع المقبل".

وتم طرح عدد من الأدوار ليتواجد عبد الحفيظ بأحدهم وأبرزها كان ترشح سيد عبد الحفيظ ضمن قائمة الخطيب حال استقر على خوض الانتخابات المقبلة.

كما علم FilGoal.com أن الخطيب قد ناقش مع سيد عبد الحفيظ موقفه من التعاقد مع قناة إم بي سي مصر حال تم الاستقرار على ترشحه بانتخابات مجلس إدارة الأهلي المقبلة.

ورحل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة في الأهلي بنهاية موسم 2022-2023 وجاء بعده خالد بيبو.

ويتولى منصب مدير الكرة بالأهلي في الوقت الحالي، وليد صلاح الدين ضمن جهاز عماد النحاس المدير الفني المؤقت.

