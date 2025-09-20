مؤتمر إنزاجي: هذا سبب التعادل مع أهلي جدة.. وعلينا التعلم من المباراة

كشف سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال عن سبب التعادل مع أهلي جدة مشيرا إلى من يتحمل المسؤولية.

وفي مباراة ظن الجميع أنها انتهت لصالح الزعيم، تمكن أهلي جدة من العودة والتعادل مع الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا بشكل جيد حتى الدقيقة 80 وسجلنا 3 أهداف وضربنا القائمين والعارضة 3 مرات، لكن لم نستطع السيطرة بعد تلقي الهدف الأول، هذا درس جيد لنا، وراض عن الفريق".

وأضاف "من يتحمل المسؤولية؟ سيرنا المباراة بشكل جيدة حتى الدقيقة 80 وتعرضنا لإصابات مثل مالكوم وأيضا روبن نيفيز طلب التغيير للإصابة، كانت الفترة قصيرة بين مباراتنا الآسيوية وضد الأهلي، الاستشفاء كان صعبا".

وتابع "لدينا نقص في الجهة اليمنى بإصابة جواو كانسيلو، البدلاء أدوا بشكل جيد، هدف الأهلي الأول كان مقبولا، لكن الثاني والثالث كان لدينا نقص رقابة ونشعر بالمرارة لأننا لم ننتصر".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا التعلم من هذه المواجهة ونتحسن ونتدراك الأخطاء، الخصم قوي وحصل على بطولة قارية وكأس السوبر السعودي".

ويعد هذا التعادل هو الأول بين الفريقين منذ 2021 عندما تعادل الأهلي مع الهلل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي بهدف لكل فريق.

وللمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين لا يحقق الهلال الفوز بعد تقدمه بثلاثة أهداف دون رد.

وكذلك لأول مرة لا يخسر الأهلي بعد تأخره بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأصبح الهلال الفريسة المفضلة لإيفان توني إذ سجل فيه 6 أهداف في جميع البطولات.

ومن المقرر أن يواجه أهلي جدة منافسه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن مسابقة كأس إنتركونتينينتال.

وبهذا التعادل وصل الهلال للنقطة الخامسة في جدول ترتيب الدوري السعودي في المركز السابع.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة الخامسة أيضا في المركز الثامن.