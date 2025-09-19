كما كشف في الجول - أحمد حسن يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر الثاني في المغرب

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني تفاصيل معسكر شهر أكتوبر المقبل والمقرر إقامته بالمغرب.

وسبق أن كشف FilGoal.com إقامة معسكر منتخب مصر الثاني في المغرب بدلا من البحرين منذ أيام. (طالع التفاصيل)

وتفوق منتخب مصر الثاني على منتخب تونس الثاني في مباراتين وديتين بمعسكر سبتمبر.

وقال أحمد حسن عبر قناة DMC: "استقررنا على إقامة معسكر منتخب مصر الثاني في أكتوبر بالمغرب بدلا من البحرين".

وتابع " وسنواجه كل من منتخبي المغرب للمحليين يوم 9 أكتوبر والبحرين الأول يوم 12 من نفس الشهر”>

واختتم الصقر "نسعى لاستغلال التجارب الودية القوية للاستعداد بالشكل الأمثل لخوض منافسات كأس العرب في قطر".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وتتجاوز جوائز النسخة المقبلة من كأس العرب 36.5 مليون دولار.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة من كأس العرب بجانب منتخبات الأردن والإمارات بالإضافة للفائز من مواجهة موريتانيا أمام الكويت.