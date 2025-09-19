اسكواش – هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة سيدات

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 23:41

كتب : محمد سمير

هانيا الحمامي - اسكواش

حصدت هانيا الحمامي لاعبة نادي وادي دجلة لقب بطولة CIB مصر المفتوحة بالفوز على أمنية عرفي في المباراة النهائية.

واحتضنت الأهرامات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر.

وكانت هانيا قد أقصت نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم من نصف النهائي بالفوز 3-0.

أخبار متعلقة:
اسكواش - عسل إلى نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة.. ولقب السيدات من نصيب مصر اسكواش - خروج نور الشربيني في أبرز مفاجآت ربع نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة اسكواش - تسعة مصريين يتنافسون في ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة اسكواش - تألق مصري ومفاجآت بالجملة قبل انطلاق ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة

وتفوقت هانيا على أمينة صاحبة الـ 18 عاما في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-6 و11-5 و8-11 و11-4.

وحققت هانيا أول ألقابها في الموسم الجديد للاسكواش 2025-26.

اسكواش هانيا الحمامي بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة
نرشح لكم
اسكواش - عسل إلى نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة.. ولقب السيدات من نصيب مصر اسكواش - خروج نور الشربيني في أبرز مفاجآت ربع نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة كرة طائرة - الزمالك يعلن إتمام التعاقد مع لاعبتي الأهلي ألعاب قوى – بسنت حميدة: وصولي لنصف نهائي سباق 400 متر إنجاز غير متوقع ألعاب قوى – بسنت حميدة تودع بطولة العالم من نصف النهائي اسكواش - تسعة مصريين يتنافسون في ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر ناشئات يتوج بلقب بطولة إفريقيا لأول مرة ألعاب قوى – بسنت حميدة تتأهل لنصف نهائي سباق 400 متر في بطولة العالم
أخر الأخبار
مارسيال بعد انضمامه لـ مونتيري: أشعر أنني جاهز للمشاركة 52 دقيقة | أمريكا
التجربة السادسة في الدوري.. تامر مصطفى مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية في الدوري الإماراتي ساعة | الوطن العربي
مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا ساعة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة يستضيف ريال سوسييداد في ملعب مونتجويك ساعة | الدوري الإسباني
هيثم شعبان: لا نستحق الخسارة أمام دجلة.. وأشكر اللاعبين على التأقلم في وقت قصير ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
اسكواش – مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513763/اسكواش-هانيا-الحمامي-تتوج-بلقب-بطولة-cib-مصر-المفتوحة-سيدات