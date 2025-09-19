اسكواش – هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة سيدات

حصدت هانيا الحمامي لاعبة نادي وادي دجلة لقب بطولة CIB مصر المفتوحة بالفوز على أمنية عرفي في المباراة النهائية.

واحتضنت الأهرامات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر.

وكانت هانيا قد أقصت نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم من نصف النهائي بالفوز 3-0.

وتفوقت هانيا على أمينة صاحبة الـ 18 عاما في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

🎙️ "This is 𝙗𝙚𝙮𝙤𝙣𝙙 impressive from @HaniaaElHammamy" 💯 Faultless squash from the No.3 seed as she moves into a 2-0 lead over Amina Orfi in the women's final 🔥 Watch LIVE here 👉 https://t.co/VEqyaszBwC #egyptianopen pic.twitter.com/vmczxXG5Ek — SQUASHTV (@SquashTV) September 19, 2025

وجاءت نتائج الأشواط: 11-6 و11-5 و8-11 و11-4.

وحققت هانيا أول ألقابها في الموسم الجديد للاسكواش 2025-26.