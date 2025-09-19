منافس بيراميدز - التعادل الأول منذ 4 أعوام.. أهلي جدة يتعادل مع الهلال بعد التأخر بثلاثية

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 23:28

كتب : محمد رؤوف

داروين نونيز - ميريح ديميرال - الهلال - أهلي جدة

في مباراة ظن الجميع أنها انتهت لصالح الزعيم، تمكن أهلي جدة من العودة والتعادل مع الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل ثيو هيرنانديز ومالكوم (2) أهداف الهلال.

بينما أحرز إيفان توني (2) وميريح ديميرال أهداف أهلي جدة.

ويعد هذا التعادل هو الأول بين الفريقين منذ 2021 عندما تعادل الأهلي مع الهلل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي بهدف لكل فريق.

وللمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين لا يحقق الهلال الفوز بعد تقدمه بثلاثة أهداف دون رد.

وكذلك لأول مرة لا يخسر الأهلي بعد تأخره بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأصبح الهلال الفريسة المفضلة لإيفان توني إذ سجل فيه 6 أهداف في جميع البطولات.

ومن المقرر أن يواجه أهلي جدة منافسه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن مسابقة كأس إنتركونتينينتال.

وبهذا التعادل وصل الهلال للنقطة الخامسة في جدول ترتيب الدوري السعودي في المركز السابع.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة الخامسة أيضا في المركز الثامن.

شوط ثلاثية الهلال

قدم الهلال شوطا رائعا تمكن من التقدم بثلاثية إذ افتتح ثيو النتيجة في الدقيقة 12 بعد تمريرة رائعة من مالكوم ثم سدد ثيو الكرة سكنت الشباك.

وضاعف مالكو الفارق في الدقيقة 24 بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من داروين نونيز.

وأضاف مالكوم الهدف الثالث بعد تسديدة صاروخية من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سالم الدوسري في الدقيقة 41.

ثلاثية متأخرة

وفي الشوط الثاني جاء دور أهلي جدة للتألق إذ قلص توني الفارق في الدقيقة 78 بعد تحركه على القائم القريب ثم سدد الكرة في المرمى.

وبعد 9 دقائق أضاف توني الهدف الثاني وأشعل المباراة.

وفي الدقيقة 90 تعادل ديميرال بهدف برأسية في الوقت القاتل.

أهلي جدة الهلال الدوري السعودي توني
