مؤتمر علي ماهر: باقي الفرق تدافع أمام الأهلي لكننا هاجمنا.. ولن أتحدث على ركلة الجزاء

أوضح علي ماهر المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا أنه هاجم الأهلي عكس باقي الفرق ورغم ذلك خسر بهدف دون رد.

وتوقفت سلسلة انتصارات سيراميكا عند 3 مباريات متتالية بعد الخسارة 1-0 من الأهلي في ختام الجولة التاسعة.

وقال المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا في المؤتمر الصحفي: "نواجه الأهلي دائما وهو مضغوط أو لديه مشاكل وكنا نستطيع تسجيل هدفا، ولن أتحدث على ركلة جزاء إسلام عيسى".

وأضاف "لم نكن جيدين في الشوط الأول والثاني بدأنا في العودة واستطعنا استغلالها، باقي الفرق تدافع أمام الأهلي لكننا هاجمنا".

وأردف "الأهلي مع هذا الكم من اللاعبين لم يستطع سوى تسجيل هدف وحيد ضدنا".

وأكمل "رحل عن الفريق لاعبين مثل أحمد قندوسي ومحمد رضا "بوبو" ونتعامل مع اللاعبين الحاليين، ولدينا وقتا للتحسن".

وواصل "نعمل مع اللاعبين على خلق دوافع للبقاء في المربع الذهبي لكن هذا صعب".

وأتم "لم نوفق خلال لقطة كريم وليد، وأتمنى ألا تقسو الجماهير على تريزيجيه فهو لاعب كبير وكان أفضل لاعب في المباراة الماضية أيضا".

سجل هدف اللقاء الوحيد محمود حسن "تريزيجيه".

وارتقى الأهلي 6 مراكز بفضل الانتصار الذي غاب عن الفريق في آخر 3 جولات.