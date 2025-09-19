مؤتمر النحاس: إهدار الفرص أمر إيجابي.. ولا يوجد ما يسمى عدم اقتناع بـ جراديشار

شدد عماد النحاس المدير الفني لـ الأهلي على أهمية الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وانتصر الأهلي بهدف دون رد على سيراميكا في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "إهدار الفرص أمر إيجابي لأنه يعني أنك تصل للمرمى وهذا أمر جيد، والإهدار يكون بسبب سوء التوفيق ونعمل على تحسينه".

وأضاف عن سبب جلوس جراديشار بديلا: "لا يوجد ما يسمى عدم اقتناع بجراديشار، هو لاعب محترف وإذا لم أكن مقتنعا به لن يتواجد معنا".

وواصل "زيادة عدد الإصابات؟ هذا عمل الجهاز الطبي، وإصابة أحمد رمضان بسيطة وبن رمضان اشتكى من إصابة لكنه أكمل اللقاء للنهاية".

وأكمل "لم نكن نعلم أي قرار يراجعه الحكم عبر تقنية الفيديو وفي النهاية لم يحتسب أي شيء".

وأردف "تريزيجيه طلب الخروج للحديث عن أزمته لكن النادي هو من رد، هو لاعب كبير واليوم أثبت أنه يستطيع تحمل مسؤولية الفريق".

وواصل "أشركت ديانج لأننا كنا نحتاج للاعب قوي في وسط الملعب دفاعيا، وحصلنا على عدة فرص بعد خروج تريزيجيه".

وأتم "المباراة ظلت مغلقة من الفريقين وبدأ التعب ينال من اللاعبين وكنا حريصين على ثبات الأداء والفوز، ومبروك للجماهير على الانتصار".

























































































































سجل هدف اللقاء الوحيد محمود حسن "تريزيجيه".

وارتقى الأهلي 6 مراكز بفضل الانتصار الذي غاب عن الفريق في آخر 3 جولات.